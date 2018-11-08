Украина выпустила 110 боеприпасов по ДНР за минувшие сутки

Донецк, 8 ноября. Украинская армия за минувшие сутки 15 раз нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов. По его словам, подразделения ВСУ выпустили по населенным пунктам республики, прилегающим к линии соприкосновения, 110 боеприпасов.

Якубов отметил, что под обстрел попали пригороды Донецка, окрестности Горловки, Ясиноватой и поселка Саханка на юге Донецкой народной республики.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз», — цитирует слова Якубова Донецкое агентство новостей.

По словам главы представительства ДНР, силы украинской армии использовали гранатометы и крупнокалиберное оружие.

Отметим, что между ДНР и Украиной было установлено «школьное» перемирие с полуночи 29 августа. Однако позже в ДНР сообщили, что Киев нарушил режим прекращения огня спустя три часа после его вступления в силу.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это киевские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против жителей Донбасса. По оценкам ООН, жертвами вооруженных столкновений стали более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Для урегулирования ситуации мирным путем Украина и Донбасс заключили ряд соглашений, получивших название минских договоренностей. Представители «нормандской четверки» неоднократно отмечали, что выполнение условий соглашений является единственным путем стабилизации обстановки в Донбассе. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик.