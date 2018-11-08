Дорога домой закрыта до победы: ополченца Донбасса выдворяют из России

За последние 4,5 года войны в Донбассе патриотически настроенную общественность неоднократно возмущали попытки депортации из России на Украину героев ополчения Донбасса.

Общественные организации Союз добровольцев Донбасса, ОД «Новороссия», а также волонтеры и активисты раз за разом в буквальном смысле этого слова снимали с поездов перед самой границей ополченцев, которых по решению российских судов депортировали на Украину.

8 ноября в Челябинском областном суде рассматривается дело еще одного героя ополчения Донбасса, уроженца Кривого Рога Филиппа Венедиктова (позывной «Фил»). В 2014 году, после антиконституционного государственного переворота на Украине, Филипп не смог остаться в стороне и, как десятки тысяч других украинских граждан, отправился в Донбасс.

Ощущая себя русским до мозга костей, мечтая о едином и могучем Русском мире, Венедиктов ни на минуту не колебался с выбором — и, оставив дома дочь, мать и жену, встал в ряды защитников Новороссии, пройдя самые страшные 2014 и 2015 годы.

В ночь с 15 на 16 августа 2015 года, действуя в составе батальона «Пятнашка» на позициях в районе населенного пункта Марьинка, Филипп отражал очередную провокацию со стороны ВСУ. Будучи санинструктором роты, он не только оказывал помощь раненым товарищам, но и в критический момент боя без раздумий сам залег за пулемет «Утес», прижав распоясавшегося противника к земле плотным огнем.

В том бою он получил тяжелейшие осколочное и пулевое ранение, но подразделение выполнило поставленную задачу — ВСУ не смогли продвинуться даже на метр в сторону Донецка. Благодаря помощи общественных организаций и неравнодушных граждан после лечения в донецком госпитале Филипп продолжил реабилитацию на территории России и спустя год снова встал в строй. Дорога домой ему по понятным причинам закрыта, что называется, до победы…

Впоследствии, переехав в Россию и решив вернуться к мирной жизни, Венедиктов даже и не подозревал о том, с какими трудностями ему придется столкнуться. На Украине он находится в базе печально известного «Миротворца», а в личные сообщения в соцсети ему постоянно приходят угрозы о расправе со стороны последователей Бандеры и их единомышленников. При попытке оформить себе временное убежище, а в дальнейшем — разрешение на временное проживание и вид на жительство, Филипп получил от российских властей в лице ФМС отказ, а от областного управления ФСБ — запрет на въезд на территорию России сроком на пять лет.

Напомним, что с очень похожей ситуацией столкнулась и активист «Русской весны» в Донбассе Татьяна Мармазова.

При этом сотрудники УФСБ Магнитогорска говорят Филиппу, что абсолютно никаких претензий к нему нет, и ни в каких черных списках он не значится и не проходит. Но вот абсолютно другого мнения придерживается управление ФСБ по Челябинской области, которое добивается его выдворения из России.

Дело в том, что лица, захватившие власть в Киеве, объявили Филиппа Венедиктова «террористом» и на этом основании абсолютно спокойно дожидаются его депортации на Украину с заведомо известным финалом — расправа путем «самоубийства» в СИЗО или на зоне, как это произошло, например, с Мариной Меньшиковой (депортированная из России украинская активистка. — Прим. ред.).

Судья по делу Венедиктова, некая Челюк, уроженка Западной Украины, председательствует в российском суде, и все поданные защитником Донбасса документы она просто отказывалась приобщать к делу, аргументируя свою позицию тем, что Венедиктов «террорист» и его необходимо выдать Украине.