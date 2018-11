Объявлена война «тройке тирании»: США подталкивают страны Южной Америки ближе к России

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи US Declares War On 'Troika Of Tyranny', Pushing Them Closer To Russia («США объявили войну «тройке тирании» — это подтолкнет страны ближе к России»), опубликованной на портале Zerohedge.com.



США намерены распространить свои «боевые действия» и на Латинскую Америку. Война санкций, направленная на перестройку мирового порядка, лишь усиливается.

В самое ближайшее время новые жесткие наказания запланированы в отношении «тройки тирании», которыми Вашингтон недавно объявил Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности (АНБ) Джон Болтон первого ноября, всего за несколько дней до промежуточных выборов в США. Очевидно, это была попытка заручиться большей поддержкой испаноязычных избирателей, особенно во Флориде. Президент [США Дональд] Трамп уже подписал указ о санкциях против Венесуэлы, но это только начало.

Весьма символично, что в тот же день, когда АНБ выступило со своей воинственной речью, Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала в поддержку резолюции, призывающей к прекращению экономического эмбарго США против Кубы. В документ не были включены предложенные США поправки, которые бы оказали давление на Гавану, заставляя правительство улучшить ситуацию с правами человека на Кубе.

По-видимому, мы наблюдаем прелюдию к полномасштабной эскалации внешней политики США. Обострение отношений будет включать в себя формирование альянсов, а также активные конфликты с теми странами, которые осмеливаются проводить так называемую «антиамериканскую» политику.

«При нынешней администрации мы больше не будем потакать диктаторам и деспотам вблизи наших берегов в этом полушарии, — заявил Болтон. — Тройка тирании в этом полушарии — Куба, Венесуэла и Никарагуа — наконец встретила достойного противника».

Похоже на объявление войны. Вероятно, в качестве потенциальных партнеров по альянсу США рассматривают Бразилию, Колумбию, Аргентину, Чили и Перу.

«Тройка» Болтона включает в себя только открыто «красные» или коммунистические страны. Список недружественных США государств гораздо длиннее — сюда входят Боливия, Эквадор, Доминика, Гренада, Уругвай и некоторые другие государства с левыми правительствами.

Избранный президент Мексики Андрес Обрадор вступает в должность первого декабря. Мексиканский лидер представляет левое крыло страны — крепкий орешек для Вашингтона. В данном случае прямое давление Вашингтона может и не сработать.

В условиях этой новой риторики США возникает еще один спорный вопрос, омрачающий отношения Москвы и Вашингтона. Дело в том, что «тройка тирании», против которой объявил войну Белый дом, имеет вполне дружественные отношения с Россией.

Более строгие ограничения, наложенные на Кубу, откроют новые возможности для развития российско-кубинских отношений. В ходе своего официального визита в Москву 1-3 ноября председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В совместном заявлении политики подтвердили стратегические и союзнические отношения между двумя государствами.

Длинный перечень совместных проектов включает в себя развертывание на Кубе российской наземной станции ГЛОНАСС, которая позволит получить доступ к широкому спектру технических возможностей для спутниковых и телекоммуникационных услуг, а также дистанционному считыванию данных с Земли.

Россия модернизирует кубинские железные дороги. В ходе визита президента Путина на Кубу в следующем году планируется подписать 60 контрактов. «Роснефть», российский государственный нефтяной гигант, недавно возобновила поставки топлива на Кубу, также ведутся переговоры по крупному энергетическому соглашению.

Получит толчок и военное сотрудничество. В ноябре запланирована встреча военных руководителей, в ходе которой планируется обсудить конкретные детали. Москва рассматривает возможность предоставления Гаване 38 млн евро на закупку российского оружия.

Введенные США ограничения — стимул для увеличения российского экспорта на Кубу и в другие страны региона. Когда в 2012 году США сократили помощь Никарагуа, РФ, напротив, увеличила свое экономическое и военное сотрудничество с этой страной. В меморандуме, подписанном правительствами России и Никарагуа 8 мая 2018 года, говорится, что стороны «делают новый шаг к активизации политического диалога» в таких областях, как «международная безопасность и сотрудничество через различные международные политические платформы».

Доля России в импорте Никарагуа оружия и боеприпасов составляет 90%. Россия имеет долгосрочные выгоды от строительства Никарагуанского канала — в этом проекте она выступает в качестве заинтересованной стороны и партнера, отвечающего за задачи по обеспечению безопасности.

Президент Владимир Путин предложил свою поддержку венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро после того, как в мае Соединенные Штаты отказались признать его переизбрание. Российская компания «Роснефть» играет важную роль в энергетическом секторе страны. Именно Россия выручила Венесуэлу в 2017 году — предложила сделку по реструктуризации долга. Тем самым был предотвращен дефолт, надвигавшийся после введения санкций США. Это еще один пример того, как Москва протянула руку помощи латиноамериканской стране, переживающей трудные времена.

В настоящее время Россия реализует в регионе ряд коммерческих проектов в нефтяной, горнодобывающей отрасли, атомной энергетике, строительстве, космических услугах. Она поддерживает особые отношения с Боливарианским альянсом для народов нашей Америки (АЛБА), основанным Кубой и Венесуэлой, членами которого также являются Боливия, Эквадор и Никарагуа и другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта организация стремится создать экономические альтернативы финансовым учреждениям, в которых доминируют западные страны.

В целом сотрудничество России с латиноамериканскими странами выходит далеко за рамки АЛБА. Например, перуанские военно-воздушные силы в настоящее время ведут переговоры по закупке еще 24 единиц Ми-171, а также создают ремонтную базу для своих вертолетов вблизи авиабазы Ла-Джойя в Арекипе.

Рассматривается контракт по модернизации устаревших истребителей МиГ-29. В январе 2018 года в ходе визита президента [Аргентины Маурисио] Макри в Москву Россия подписала ряд экономических соглашений с Аргентиной. В целом товарооборот между Россией и странами Латинской Америки в 2017 году достиг $14,5 млрд — эта цифра лишь продолжает расти.

Телеканал RT на испанском языке был запущен в 2009 году. Помимо трансляций переведенных репортажей, создается свой собственный оригинальный контент — корреспондентские бюро расположены в Буэнос-Айресе, Каракасе, Гаване, Лос-Анджелесе, Мадриде, Манагуа и Майами. Российское СМИ «Спутник» проводит вещание на испанском языке с 2014 года — аудитория по всей Латинской Америке может наслаждаться их новостями в формате радиовещания или читать статьи в Интернете.

Некоторые государства могут отступить перед санкциями и угрозами США, однако многие выстоят. У всего есть обратная сторона. Политика может иметь неприятные последствия. Чем сильнее давление, тем острее желание пострадавших стран диверсифицировать свои международные отношения и противостоять реализации доктрины Монро (декларация принципов внешней политики США, провозглашенная президентом Америки Джеймсом Монро в 1823 году. — Прим. ФАН), по которой им отводится роль заднего двора Америки.