Курсы доллара и евро к рублю понизились на Мосбирже

Москва, 8 ноября. Курсы евро и доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи уменьшились по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар понизился на 12 копеек и составил 66,2 рубля. Европейская валюта уменьшилась на 38 копеек и стала равняться 75,7 рублей.

Глава департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, комментируя влияние итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, отметил, что доллар умеренно ослаб. Он добавил, что «отечественные площадки отыгрывают результаты голосования в Штатах, которые предполагают усиление санкционного давления на РФ», сообщила «Свободная пресса».