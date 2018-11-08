Аленичев останется тренером «Енисея»

Красноярск, 8 ноября. Дмитрий Аленичев останется тренером футбольного клуба «Енисей». Об этом заявил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

По его словам, губернатор Красноярского края поставил перед тренером несколько задач. В настоящий момент, не стоит вопрос о расторжении отношений. Алексеев подчеркнул, что против «Краснодара» команда выйдет под руководством Аленичева.

«Я с Аленичевым лично разговаривал. Мы нашли понимание и компромисс», — заявил министр спорта Краснодарского края

Как сообщает телеканал «360», министр спорта Красноярского края подчеркнул, что перед тренерским штабом поставлена задача закрепиться в Высшем футбольном дивизионе. Власти региона недовольны результатами команды. Алексеев отметил, что решение по поводу увольнения Аленичева будет принято по результатам первого круга РФПЛ, в конце декабря.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Дмитрий Аленичев стал главным тренером «Енисея» с 5 июля 2017 года.