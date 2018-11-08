Mazda отозвала около 640 тысяч автомобилей по всему миру

Токио, 8 ноября. Японский производитель Mazda отзывает около 640 тысяч своих автомобилей по всему миру. Об этом говорится в заявлении компании. Причиной отзыва авто стали проблемы с клапанными пружинами в дизельных двигателях.

Около 230 тысяч автомобилей будет отозвано в Японии, еще около 410 тысяч машин — по всему миру. Дефект зафиксирован в четырех моделях авто, включая CX-5. Проблема с клапанными пружинами может привести к снижению оборотов двигателя. Это может обернуться его произвольной остановкой. По данным компании, ни одного дорожно-транспортного происшествия в связи с данной неисправностью пока зафиксировано не было.

Ранее российские аналитики составили рейтинг «аварийности» авто в России. По данным Авто.ру, наивысшие показатели аварийности у Honda, Mazda, Jaguar и Mercedes. Примерно каждый третий автомобиль этих марок в России побывал в ДТП.