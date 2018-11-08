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В Сирии сохраняется угроза терроризма — армия САР

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В Сирии сохраняется угроза терроризма — армия САР

Дамаск, 8 ноября. Угроза терроризма в Сирии сохраняются, несмотря на то, что основные силы боевиков на территории САР были разбиты, заявил в четверг глава политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

По его словам, попытки воскресить терроризм предпринимают западные разведки. Хасан уточнил, что в прежнем виде терроризм в Сирии уже не появится, поскольку с его «телом» и идеологической основой было покончено.

«Но это не означает, что угроза терроризма полностью исчезла, и не только в Сирии, но и в России и в любом уголке мира», — отметил генерал в интервью РИА Новости.

В Сирии сохраняется угроза терроризма — армия САР

Как уточнил Хасан, заинтересованные в инкубации терроризма западные разведки будут продолжать попытки возродить значительно ослабевших боевиков. По мнению генерала, спящие ячейки террористов пока могут сохраняться в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 были разбиты при содействии российских военных. На данный момент в САР сохраняют присутствие отдельные очаги незаконных вооруженных формирований.

Ранее армия Сирии сообщила, что США, которые находятся на территории САР незаконно, не борются с сохраняющими присутствие в республике террористами, а помогают им.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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