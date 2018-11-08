Сирия: Израиль не имеет права требовать вывода иностранного контингента из САР

Дамаск, 8 ноября. Израиль не имеет права требовать вывода из Сирии иностранного контингента, находящегося в стране по просьбе Дамаска. Об этом заявил руководитель политического управления армии Сирии Хасан Ахмад Хасан.

Речь идет о сирийской земле, следовательно, все решения о своих территориях может принимать исключительно Дамаск.

«Если Сирия считает, что существуют основания для сотрудничества или просьбы друзей о помощи, идет ли речь об Иране, России или о ком-то еще, — это вопрос, который решает сирийское государство», — сказал Хасан Ахмад Хасан в интервью РИА Новости.

По его словам, придавать смысл заявлениям израильских властей по данной ситуации неразумно. По мнению Хасана, Израиль спекулирует на проблемах САР и создает надуманные предлоги и причины, чтобы скрыть правду о «нескольких оставшихся этапах заговора с целью раскола Сирии».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что силовые действия Израиля в Сирии ведут к росту региональной напряженности. По его словам, израильская сторона не всегда четко выполняла обязательства по части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях, осуществляемых на сирийской территории. В некоторых случаях это ставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в САР военнослужащих РФ.