Дамаск,8 ноября. Власти Сирии имеют право бороться с военным присутствием коалиции во глава США на своей территории всевозможными средствами. Об этом заявил сирийский бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

По его словам, единственная законно находящаяся в Сирии страна – это Россия, а также иранские силы и силы национального сопротивления Ливана, которые пришли в САР по просьбе Дамаска. Он подчеркнул, что любые другие формы военного присутствия являются незаконными.

«Поскольку государство не контролирует те или иные географические регионы, такое государство и те, кто его поддерживает, имеют право бороться с подобным незаконным присутствием, с этой оккупацией всеми возможными средствами», — сообщил генерал.

Он подчеркнул, что главная цель коалиции — сохранить статус-кво на длительный срок, поскольку члены коалиции не смогли допустить раскол сирийского государства.