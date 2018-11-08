Дамаск, 8 ноября. Вашингтон и его союзники не только не борются с террористами, сохраняющими присутствие на территории Сирии, но руководят ими и помогают, заявил в четверг глава политического управления армии САР, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

В частности, как пояснил он, именно возглавляемая США коалиция контролирует деятельность запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, а также распределяет по группировкам задачи и роли.

«Единственный факт, который доказан всему миру – США и их сторонники не борются с терроризмом, а лишь притворяются, что сражаются с ним сами или через «Сирийские демократические силы» (SDF)», — подчеркнул Хасан в беседе с РИА Новости.

О такой позиции Вашингтона свидетельствует вывоз главарей ИГ в безопасные места на американских самолетах и вертолетах, пояснил генерал. По его словам, коалиция «сражается со всем, кроме терроризма». Хасан напомнил, что американская авиация наносила удары по сирийской армии, когда она продвигалась в том или ином районе.

«С терроризмом они не воюют. Почему? Потому что терроризм – дело рук этой коалиции», — подчеркнул он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных, однако в САР сохраняют присутствие отдельные очаги незаконных вооруженных формирований.

Минобороны РФ неоднократно уличало США в поддержке террористов в Сирии. В ведомстве подчеркивают, что американская сторона только имитирует борьбу с ИГ. При этом из Вашингтона поступают противоречивые сообщения по поводу борьбы с терроризмом в Сирии.

Так, периодически США заявляют, что якобы не знают, как покончить с боевиками. В то же время Вашингтон делала заявления о победе над ними, когда террористы еще продолжали контролировать отдельные территории в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.