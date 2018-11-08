Были воры, стали «евроворы»: Олейник объяснил, почему Европа в шоке от Украины

Депутат украинской Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Европа «в шоке» от происходящего на Украине. Резонансное заявление прозвучало по результатам беседы Рабиновича с французскими сенаторами.

«Они просто в шоке от того, что мы им показали, как били наших журналистов, как все это происходит», — рассказал Рабинович о своей беседе с французскими парламентариями в эфире телеканала NewsOne.

По мнению депутата Рады, такое поведение украинских властей в отношении независимых СМИ чревато тем, что ЕС будет вводить санкции «против тех, кто душит свободу слова».

Да, Европа начинает прозревать, видя, что творится на Украине, согласен с Рабиновичем экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик и общественный деятель Владимир Олейник. Своим мнением политик поделился с Федеральным агентством новостей.

«Давайте все-таки исходить из того, что пока еще не вся Европа в шоке. Та Европа, которая причастна к государственному перевороту на Украине, — пока еще в тихом шоке. Я что-то не помню, чтобы [канцлер Германии Ангела] Меркель, когда приезжала [в Киев], их [киевские власти] там выпорола как сидорову козу — за коррупцию, за нарушения свободы слова, за другие дела. Да, она понимает, что те, кого они привели к власти [в 2014 году], это «сукины дети». Но это их «сукины дети», — напомнил Олейник знаменитое выражение американского президента по поводу одного из латиноамериканских диктаторов.

По словам Владимира Олейника, в настоящем шоке от того, что происходит на Украине, пребывает та Европа, которая не поддерживала и не поддерживает госпереворот в Киеве в 2014 году.

«Поэтому европейские оппозиционные силы и пытаются сегодня эту тему поднять, справедливо доказывая, что их правительства, которые поддержали переворот на Украине, а потом поддержали санкционную политику против России, — вредят национальным интересам своих же стран: Германии, Италии, Франции, Венгрии и т. д., — продолжил экс-депутат Рады. — Они говорят: кого вы поддержали? Жуликов и бандитов! Были воры — стали «евроворы». И что от этого изменилось?! Украина из страны, с которой можно было хотя бы разговаривать о борьбе с коррупцией, сама превратилась в лидера коррупции. Поэтому, конечно, многие европейцы уже начали говорить об этом открыто».

По словам Олейника, количество таких политических партий и сил в Европе увеличивается.

«И происходит это не потому, что они так уж интересуются Украиной. Многие из них даже не знают, где эта Украина находится. Но через Украину, через эту шайку, которая захватила там власть, европейцы на собственной шкуре чувствуют, что это такое», — подчеркнул политик.

Олейник привел в качестве примера ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», который стал Европе так необходим именно из-за того, что Украина потеряла свою привлекательность как транзитер дешевого российского газа. Это немедленно отразилась на цене энергоносителей для самих европейцев.

«А все это происходит потому, что в Киеве к власти пришла эта шайка, которая уничтожила государство и превратила территорию в Гуляйполе. Европейцы просто боятся за свою безопасность, в том числе энергетическую, и говорят — лучше держаться подальше от Украины и ее проблем. Когда они чувствуют, что из-за этой шайки страдают их интересы, они, конечно, недовольны. Они смотрят и думают: а зачем нам такая Украина, из-за которой у нас ухудшились отношения с такими партнерами, как Россия, и все только из-за этих идиотов, которые там у власти. Знаете, думая над этим, я пришел к такому выводу — в каждой стране есть идиоты. Но чтобы в идиотах была вся страна — с таким я встретился впервые. А сегодня в идиотах целая страна — Украина», — образно резюмировал Владимир Олейник.

Если вернуться к заявлению Вадима Рабиновича, то нужно напомнить, что преступления против журналистов стали на Украине нормальной практикой, дело дошло до того, что адекватного расследования этих действий уже потребовали вашингтонские кураторы Киева. Ранее давлению или нападениям подверглись украинские телеканалы «Интер», ZIK и NewsOne. В мае этого года был арестован глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который до сих пор остается под арестом, что уже вызвало недовольство ОБСЕ.

Государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года, что привело к свержению законного президента страны Виктора Януковича и спровоцировало вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается до сих пор.