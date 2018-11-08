ВЦИОМ выяснил, каким производителям доверяют россияне при покупке продуктов

Москва, 8 ноября. Россияне отдают предпочтение отечественным продуктам питания, однако при выборе техники делают выбор в пользу зарубежных брендов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«При покупке продуктов питания наши сограждане делают однозначный выбор в пользу отечественных пр»изводителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при равной цене российские потребители предпочтут купить отечественные продукты, нежели привезенные из-за рубежа. Более 90% россиян выберут отечественные овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, а более 80% — макароны и фрукты.

При этом российские лекарства выберут чуть более половины потребителей, 32% соотечественников предпочтут купить медикаменты, которые были произведены в других странах.

Как передает «ФедералПресс», российские потребители при покупке бытовой техники больше доверяют иностранным производителям — 73% респондентов. Примечательно, что чуть мене 20% россиян при равной цене на технику отдадут предпочтение российским компаниям.