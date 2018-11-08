Сирия: генерал САА рассказал, как С-300 минимизировали вероятность атак Израиля

Дамаск, 8 ноября. Поставка зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии снизили до минимума вероятность того, что возможные атаки Израиля будут успешными. Об этом рассказал глава политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

Как пишет РИА Новости, генерал уточнил, что в военной стратегии нет понятия «нулевой вероятности». Хасан подчеркнул: нельзя сказать, что вероятность новых атак Израиля против САР после завершения поставки С-300 сведена к нулю. При этом он подчеркнул, что благодаря российскому оружию эта вероятность сведена к минимуму.

Ранее сообщалось, что Сирия получила комплексы С-300 бесплатно. Данные системы не новые, однако они прошли капитальный ремонт на военных предприятиях РФ, после чего были переданы Дамаску на безвозмездной основе. В САР было отправлено три дивизиона С-300 — в общей сложности 24 пусковые установки. Кроме того, Сирийская арабская армия (САА) также получила от РФ боеприпасы к ним — свыше 300 зенитных управляемых ракет. Подчеркивается, что все комплексы, которые были доставлены в Сирию, абсолютно исправны и могут участвовать в выполнении боевых задач.