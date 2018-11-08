Суд оставил под арестом одного из фигурантов дела об изнасиловании в Уфе

Москва, 8 ноября. Верховный суд Башкирии оставил в силе арест бывшего начальника ОМВД Кармаскалинского района Салавата Галиева, проходящего по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь суда Вадим Хабиров.

«Мера пресечения в отношении Салавата Галиева Верховным судом Башкирии оставлена без изменений», — пояснил он.

Ранее адвокат полицейских заявил, что его подзащитные не виновны. По его словам, это подтверждает присутствие трех женщин в кабинете во время изнасилования.

Ранее 23-летняя девушка-дознаватель сообщила правоохранительным органам, что в ночь с 29 на 30 октября начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии и глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району изнасиловали ее.

Все проходящие по делу сотрудники МВД были уволены. Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Подозреваемые были арестованы на два месяца. Защита полицейских попыталась обжаловать вердикт.