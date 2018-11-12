Как завоевать Европу. Колонка Николая Старикова

Сегодняшние новости удивили бы жителя планеты Земля образца тридцатилетней давности. Европеец середины ХХ века не понял бы, о какой проблеме идет речь. Житель европейских столиц начала ХХ века подумал бы, что его разыгрывают. А для сегодняшнего дня — это реальность.

Когда читаешь такие новости, кажется, что мир точно сошел с ума.

Но ведь из всего надо извлекать пользу, верно? Так, из публикаций современных европейских демократических газет попробуем извлечь хоть что-то полезное. Хотя это очень сложно — из-за крайне деградировавшего уровня самих новостей, тех, кто их пишет, и тех, для кого вся эта информация предназначается. То есть для среднестатистического западного бюргера.

Итак, читаем — Regnum.ru.

«Порядка 20 тыс. вооруженных мигрантов могут прорваться на территорию Европейского союза через боснийско-хорватскую границу. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет австрийская газета Kronen Zeitung. Издание ссылается на министерство внутренних дел Австрии, по данным которого в районе боснийского города Велика-Кладуша скопилась огромная толпа беженцев из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко. При этом 95% из этих беженцев — молодые люди, вооруженные ножами».

Представьте себе газету «Правда» середины или «Ведомости» начала ХХ века — мог там быть такой материал? Нет, конечно. Могли бы такое публиковать газеты Австро-Венгрии или даже независимых потом друг от друга ее частей лет пятьдесят назад? Нет, конечно.

Сама постановка вопроса удивительна настолько, что заставляет усомниться в нормальности всего мира, где мы живем.

Еще раз: группа непонятно какого сброда, состоящего из молодых людей самых разных государств, собирается «групповым образом» нарушить границы суверенных государств, желая прорваться внутрь этих стран. При этом эти люди вооружены ножами и агрессивны — и совершенно непонятно, почему журналисты называют их словом «беженцы». Беженцы — это те, кто бегут откуда-то и просят о помощи или убежище. Если же «беженцы» собираются силой куда-то рваться, то это уже не беженцы, а преступники.

С таким же успехом можно называть «беженцами» несколько волн германских и всяческих «гуннообразных» народов, которые в свое время были вооружены ножами под названием мечи и нарушили границы Римской империи так, что от нее остались одни впечатляющие руины, разбросанные по многим современным государствам.

Если не останавливать сброд на границах Евросоюза, если не защищать границы отдельных стран, раз уж нельзя почему-то хранить в неприступности общую границу ЕС, то придется вскоре останавливать таких «беженцев» на пороге своего дома. Это неизбежно. Это ясно как божий день.

Неясно только одно: почему это ясно всем, кроме европейских политиков? Ну правда, давайте просто поменяем «дату» и снова прочитаем эту новость: «Порядка 20 тыс. вооруженных мигрантов могут прорваться на территорию Британской (Германской, Российской, Австро-Венгерской) империи…».

Что бы сделали пограничники всех империй?

Открыли бы огонь на поражение, а наличие ножей у «беженцев» просто послужило бы облегчением совести тех, кто стрелял бы по нарушителям границы. Но никак не аргументом, чтобы их всех пропустить внутрь.

Кому не нравятся империи, ответьте на вопрос: что бы сделали пограничники демократических ФРГ, ГДР, Франции, Англии, СССР образца 1960-х годов? Да что там в историю углубляться: как будут вести себя пограничники ЦАХАЛ на границе Израиля, соберись 20 000 «мигрантов» с ножами пройти в землю обетованную?

Само обсуждение подобного вопроса в прессе говорит нам только об одном: сегодня в Европе нет государств. Были и сплыли. Демонтированы американцами за ненадобностью. Отсюда и подобные «дискуссии» в прессе — это все от беззащитности.

А в Израиле государство есть. Поэтому никто в Израиль подобным способом не идет. И в США есть государство, поэтому и туда не ломятся «беженцы» подобным образом. Разве только накануне выборов, на деньги финансиста Джорджа Сороса и чтобы создать трудности президенту США Дональду Трампу — но это совсем иная история.

В России государство тоже есть. И потому на нашей границе подобное невозможно и обсуждать такое в прессе нам нужды совершенно нет. Поэтому поможем советом европейским соседям: если к вам через государственную границу ломятся десятки тысяч непрошеных гостей — стреляйте. Открывайте огонь на поражение в тех, кто ножами режет пограничников и спецназ, как это уже происходит в Хорватии. Действуйте, как этого требует не только закон, но и здравый смысл.

А теперь обещанный полезный вывод для нас, для России.

Завоевывать Европу надо теперь не на танках — пешком это надо делать. С ножами и скорбными лицами «беженцев». Их ведь, судя по этому бреду, европейцы остановить не могут и не будут этого делать. Просто не знают как.

А для матушки-России найти десятки тысяч умеющих пользоваться ножом да имеющих лица чуть потемнее среднеевропейских — вообще не проблема. На Кавказе кинжал — до сих пор настоящее оружие мужчины, а не просто атрибут национального костюма. У нас в одном спецназе есть такие умельцы, именно с ножом бегущие и прыгающие во вражеский окоп. Именно с ножом и только с ножом. В крайнем случае — с двумя.

А дальше — кто не спрятался, тот уже ни в чем не виноват.

Короче, спасибо за идею, как теперь надо завоевывать Европу. Но дело в том, что она нам не нужна. И завоевывать нам ее не нужно, неинтересно и незачем. Особенно после того, как очередные миллионы «беженцев» с ножами и без оных приедут туда на ПМЖ.

Тут впору уже думать о строительстве стены.

И тут нам опять поможет опыт. Только уже американский: они ведь то ли строят, то ли все собираются строить стену на границе с Мексикой. Еще несколько десятилетий подобной политики в Европе — и нам стена тоже может уже не показаться лишним «атрибутом демократии».

Тут главное не опоздать.