Уже частично реализовывается: эксперт оценил сценарий начала ядерной войны США и РФ

Потенциальная война между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может начаться с использованием обычных средств вооружения, после чего перерастет в настоящий ядерный конфликт. Об этом в статье для «Военно-промышленного курьера» написал доктор военных наук Константин Сивков.

Аналитик предполагает, что в какой-то момент у границ России могут быть развернуты войска, которые под видом военных учений будут концентрировать группировки для максимально быстрого и качественного удара по территории РФ. Непосредственным же признаком того, что Вашингтон готов к войне, станет отзыв посла и сотрудников дипломатических миссий.

Тем не менее это даст России время для того, чтобы спланировать упреждающие меры и в случае необходимости нанести превентивный удар неядерными средствами по позиционным районам ракетных дивизий вероятного противника. В данном случае могут быть использованы крылатые ракеты «Калибр», стратегическая крылатая ракета «воздух — земля» Х-101 и гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал».

Сивков также сообщает, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия должна будет активно разрабатывать и ставить на вооружение баллистические ракеты средней дальности с ядерными боевыми блоками. Это позволит расширить потенциал ядерного сдерживания. После всего этого последуют первые обмены ядерными ударами.

Комментируя предложенный коллегой сценарий, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что прогнозы Константина Сивкова вполне реальны.

«Для начала стоит отметить, что подобные сценарии стали часто появляться в западной прессе. Складывается впечатление, что общество готовят к реально возможным столкновениям. Более того, в США недавно проводили опрос среди военнослужащих, и в итоге выяснилось, что по сравнению с прошлым годом значительно возрос процент тех, кто уверовал в реальный конфликт России и Соединенных Штатов. Это уже результат информационного воздействия», — пояснил Кошкин.

Но раз в западных странах реально разрабатываются подобные стратегии, то было бы непростительно глупо не делать того же в среде российских военных стратегов и аналитиков.

«Наши ученые, военные эксперты и журналисты просто не имеют права не рассматривать подобных сценариев с нашей стороны. И я думаю, что размышления, которые изложил коллега Сивков, — это, в общем-то, довольно подробный, реальный и скорее даже вероятный сценарий, который необходимо рассматривать, прорабатывать и иметь в виду как политическому, так и военному руководству нашей страны», — продолжает аналитик.

Однако, по словам собеседника ФАН, проблема заключается в том, что прогноз Сивкова уже частично начинает сбываться и проводимые в настоящее время военные маневры Североатлантического альянса Trident Juncture и Anakonda тому доказательства.

«Предложенный сценарий уже частично реализовывается: тут вам и учения НАТО в Норвегии, маневры в Польше, размещение комплексов ПРО двойного назначения у западных границ нашей страны, строительство американских военных баз в бывших странах Варшавского договора, увеличение числа полетов стратегической и разведывательной авиации, перехваты и т. д. Но Россия должна продолжать разрабатывать оборонительное вооружение и пытаться при помощи дипломатического корпуса снизить напряженность. Иначе будет катастрофа», — заключил Кошкин.

Напомним, в последнее время Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора РСМД. Российская сторона не раз заявляла, что строго соблюдает свои обязательства, но в то же время у нее имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. Россия подчеркивала, что Вашингтон размещает на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено положениями соглашения.