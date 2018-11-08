МГУ стал лучшим вузом России по версии Times Higher Education

Москва, 8 ноября. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) назван лучшим учебным заведением России.

МГУ лидирует в номинациях «Науки о жизни», «Науки о медицине и здоровье» и «Психология» в трех рейтингах Times Higher Education.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что результаты рейтинга свидетельствует о правильной траектории обучения психологов в МГУ, а также говорит о качестве психологического образования в институте.

Как сообщает телеканал «360», в МГУ реализована единственная в России шестилетняя программа по подготовке психологов. По словам ректора, это не механическое растягивание прежних пяти лет обучения. Формат подготовки соответствует требованиям Европейского психологического образовательного стандарта и Европейского психологического сертификата. Это позволит выпускникам МГУ работать в ЕС без подтверждения квалификации.