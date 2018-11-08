Дамаск, 8 ноября. Территория вокруг Алеппо в Сирии будет зачищена от боевиков, регулярно обстреливающих город. Сроки операции по зачистке окрестностей Алеппо определит военное командование, сообщил глава политического управления армии республики, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

По словам Хасана, боевики, которые обстреливают территорию Алеппо, делают это «под взором и с благословения Турции, утверждающей, что она якобы хочет реализовать соглашение с Россией» по Идлибу.

Бригадный генерал подчеркнул, что окрестности Алеппо будут зачищены сирийской армией так же, как и были зачищены территории вокруг Дамаска. Что касается сроков выполнения операции, то их определит военное командование.

«Когда? Это решать военному руководству, определяющему приоритеты и способ решения согласно масштабному видению и стратегии, которую согласовывают с русскими друзьями и не только с ними», — цитирует РИА Новости Хасана.

Руководитель политического управления армии САР подчеркнул, что Дамаск «не одинок» в этой войне, у него есть друзья и партнеры, с которыми необходимо координироваться. Он добавил, что операцию по зачистке от боевиков начнут при достижении соглашения по военному плану.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Боевики, находящиеся в пригороде Алеппо, обстреливают город из минометов и самодельными ракетами.

В настоящее время практически вся территория республики освобождена сирийской армией от боевиков. Основные силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 были ликвидированы при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.