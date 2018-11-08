Киев, 8 ноября. Украина живет от выборов к выборам и от революции к революции, каждый раз меняя свой политический курс, считает участник так называемой АТО Мирослав Гай. Он объяснил, чем опасна такая стратегия, и призвал соотечественников готовиться к войне.

По словам Гая, война, наличие которой всячески отрицают украинские политики, уже идет. При этом военный комиссариат Киева сообщил о провале призывной кампании, а из армии продолжается утечка кадров, отметил Гай в своей колонке для украинского интернет-издания «Главред».

«Украина сейчас стоит перед глобальной угрозой безопасности. Война никуда не ушла», — подчеркнул он.

Гай заверил, что к войне сегодня готовится весь мир, однако на Украине все меры затягиваются. Он обратил внимание, что западные страны планируют свой стратегический курс, и после смены партий и президентов меняются только методы выполнения плана, сам он остается прежним.

«Украина живет от выборов к выборам, а в последние десять лет от революции к революции», — констатировал он.

Комментируя намерения США ввести новый пакет санкций против России, Гай призвал украинских политиков не рассчитывать на них.

«Украине бы стоило задуматься, потому как может быть бо-бо», — заключил он.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим перемирия, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американское внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.