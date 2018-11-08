Цеповяза переместили в ШИЗО после скандальных фото

Москва, 8 ноября. Члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, осужденного за массовое убийство, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

Охотникова заявила, что не знает причину перемещения осужденного в ШИЗО, но предположила, что его отправили из-за того, что «какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок».

«Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой», — цитирует РИА Новости главу наблюдательной комиссии.

Охотникова добавила, что Цеповяз отбывает свое наказание без привилегий. Как отметил «Ридус», ранее осужденный работал, но, получив инвалидность, прекратил.

По информации «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката осужденного, Цеповяз знает о скандале с фотографиями, на которых он в арестованной форме жарит шашлыки и есть икру. Как передает телеканал «360», осужденный заявил, что подлинность этих снимков нужно еще доказать.

Ранее в СМИ появились фотографии Цеповяза, на которых он в тюрьме ест крабов, шашлыки и красную икру. Следователи начали проверку, глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал дать «жесткую оценку» действиям сотрудников колонии, где Цеповяз ел деликатесы.

Напомним, Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы за массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края.