«У Киева были пять лет на реформы»: эксперт заявил, что украинцы проспонсировали власть, которая ничего не сделала

Москва, 8 ноября. Украина встретит грядущий глобальный экономический кризис, который может затронуть страну уже в апреле следующего года, с большими долгами и в сложной политической ситуации, заявил финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

По его словам, у Киева были пять лет на реформы. Период с 2014 по 2018 год нужно было потратить на «институциональные изменения», которые украинская власть «провалила». Эксперт напомнил, что население страны дало администрации президента Петра Порошенко и правительству полную свободу действий на проведение реформ.

В интервью «Апострофу» Найман уточнил, что украинцы за эти годы потеряли миллиарды долларов в банках, из-за девальвации и коммунальных тарифов. Эксперт заявил, что украинцы проспонсировали власть, которая ничего не сделала.

«То есть украинцы проспонсировали власть на миллиарды долларов, и за это время власть практически ничего не сделала», — подчеркнул финансовый аналитик.

Эксперт добавил, что отсутствие прямых инвестиций в Украину в 2017 году наглядно демонстрирует ситуацию. Он отметил, что деньги, полученные Киевом, в гораздо большем объеме были отданы в виде выплат по инвестициям, например, в виде выплат по дивидендам. Он указал, что было получено два миллиарда долларов, а отдано – пять.

Найман также заявил, что Украина встретит глобальный экономический кризис в шаткой позиции. По мнению эксперта, финансовый кризис начнется с Китая и Индии. Он предположил, что он уже стартовал в октябре 2018 года из-за резкого обвала на американских фондовых рынках.

Ранее украинские депутаты рассказали о нищете в стране. На Украине продолжает расти процент населения, живущего за чертой бедности. По мнению оппозиционных политиков, это связано с политикой действующих властей; а люди на Украине выживают, вопреки действиям Киева.

«Сейчас по официальным данным ООН более 60 процентов украинцев живут ниже черты бедности. В 2013 году – было 10 процентов», ― заявил член «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Он напомнил, что по стандартам ООН считается, что если человек живет меньше, чем на пять долларов в день, то он находится за чертой бедности.

Напомним, что ранее глава «Радикальной партии» Олег Ляшко указал на то, что в настоящее время зарплата большинства украинцев ниже проиточного минимума, поэтому они массового покидают страну.

Также сообщалось, что украинцы могут купить на треть меньше сала на среднюю зарплату в 2018 году. На среднюю зарплату в 2018 году украинцы могут купить на треть меньше сала, чем в прошлом году. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Эксперты рассчитали, сколько сала можно купить на среднюю заработную плату в каждой из областей Украины. Выяснилось, что за год покупательная способность украинцев упала на 30%, а цены на сало взлетели на 67%. Таким образом, в марте 2018 года средний украинец может приобрести только 117 килограммов сала, тогда как в марте 2017 года мог купить 168 килограммов продукта.

Больше всего сала могут себе позволить жители Волынской и Ровенской областей (по 145 килограммов), меньше всего – жители Черниговской (92 килограмма), Одесской, Харьковской и Херсонской областей. Максимальное снижение покупательной способности зафиксировано в Николаевской и Киевской областях. Отмечается, что при этом зарплаты граждан на Украине повысились на 24%.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины заявило о необходимости повысить минимальную зарплату на Украине до 4,2 тысячи гривен до конца года, однако премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в стране возможности для этого нет.