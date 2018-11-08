У российского ОСАГО «родовая травма»: как готовится реформа страховой системы

С ноября в качестве эксперимента видеокамеры в Москве стали фиксировать первых водителей без полиса ОСАГО, а в Госдуме 7 ноября уже второй раз за осень обсудили реформирование страховой системы серьезным составом — с участием Комитетов по транспорту и по финансовому рынку, с представителями Центробанка, РСА и МВД.

Как будет меняться облик ОСАГО, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Хотя бы мордобоя на дорогах стало меньше…»

В думском зале заседаний реформу ОСАГО обсуждают те, кто еще хорошо помнит российские «доосаговские» дороги.

«Иногда решалось все тем, кто кого первым в багажник засунет», — звучат реплики из зала.

Председатель Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев вспоминает, что до выхода закона на дорогах гибли 40 000 человек в год, 380 000 становились инвалидами, а на магистралях страны справедливость доказывали кулаками и битами. Закон помог перенести реальный мордобой в финансовую и судебную плоскость, но к страховой системе ОСАГО у профессиональных перевозчиков, у объединений и простых автомобилистов много вопросов.

В России зарегистрировано 52 млн легковых машин, 6 млн грузовиков, почти 900 тыс. автобусов — и всех касается тема ОСАГО. Ранее ФАН писало о результатах мониторинга петербургских общественников, которые проверили, насколько непросто получить страховой полис, если ты таксист, мотоциклист или начинающий водитель.

В Комитетах по транспорту и по финансовому рынку также собрали вопросы и жалобы от народа. Председатель последнего, Анатолий Аксаков, перечислил и проблемы сложного получения полиса (об ОСАГО даже говорят «добыть», а не «получить»), и навязывание дополнительных услуг, и необоснованную разницу страховых случаев в разных регионах, и неучтенную разницу в выплатах для такси и обычных авто, и экономическую несправедливость.

Система устроена так, что добросовестные и аккуратные водители платят за ремонт тех, кто попадает в аварии, а стиль и уровень вождения никак не влияют на условия получения полиса и страховые выплаты. Все вопросы задали представителю Центробанка и президенту Российскому союзу автостраховщиков.

Рост стоимости тарифа ОСАГО не превысит 1,5% — Центробанк

Владимир Чистюхин, заместитель председателя Центробанка РФ, признал, что «хотя ОСАГО и ушло из экстремальной области в нормальную, напряженность пока не снята». Заодно привел цифры: за девять месяцев этого года из всех видов услуг в 82% обращений в ЦБ люди жаловались на систему ОСАГО — почти в половине случаев на коэффициент бонус малус (базовый коэффициент безаварийной/аварийной езды), в 20% — из-за отказа при заключении договоров и оформлении электронного полиса.

Чистюхин напомнил, на какие эксперименты пошел Центробанк, чтобы потушить горящую тему с ОСАГО. В 12% страховых случаев нанесенный ущерб возмещают натурально, новыми деталями, без учета износа и возраста пострадавшего автомобиля. С января 2017 года страховые компании обязаны продавать полис в электронном виде, и хотя поначалу они всеми силами этого избегали (да и сегодня успешно «подвешивают» свои сайты), сейчас 50% автомобилистов пользуются электронными полисами.

Введен и «период охлаждения» — 15 дней на то, чтобы передумать и вернуть деньги за дополнительные страховые полисы, купленные помимо ОСАГО. Ведется серьезная надзорная работа за выплатами пострадавшим в авариях, заявил было представитель ЦБ, но потом тактично добавил, что «эта работа еще имеет потенциал».

Одно из предложений ЦБ РФ, озвученное в Госдуме Владимиром Чистюхиным: расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Минимальная стоимость базового тарифа в таком случае составит 2746 рублей, максимальная — 3242 рубля. По мнению Чистюхина, это позволит установить тариф «под себя».

«Система тарифов сегодня несправедлива, — признал зампредседателя Центробанка. — Добропорядочные автовладельцы платят за тех, кто лихачит на дорогах и наносит реальный ущерб. Для иллюстрации: в рамках системы в 2017 году житель, скажем, Краснодарского края без стажа вождения на «Фольксвагене» должен был бы платить 26 750 рублей тарифа, но по факту он должен 14 200 рублей, а аккуратный водитель со стажем на «Ладе» должен бы платить 3242 рубля, а у него минимальная граница — 5919 рублей».

По заверениям Центробанка, рост стоимости средней отметки тарифа не превысит 1,5%, более того, около 20 регионов страны снизят тарифы после корректировок системы.

Другие предложения ЦБ касаются реформирования коэффициента «возраст/стаж».

«Сейчас он содержит так мало страховых сегментов, что по большому счету не влияет на изменение стоимости полиса для аварийных и безаварийных водителей», — уточнил Чистюхин.

Он добавил, что самые аккуратные люди — водители старше 60 лет — могут получить скидку. Также ЦБ планирует провести реформу коэффициента «бонус малус» так, чтобы в отношении одного водителя присваивался только один коэффициент один раз в год, а при наличии нескольких коэффициентов привязывался самый низкий и по самой низкой стоимости.

Главная идея Центробанка, высказанная в стенах Госдумы, — ввести индивидуальные тарифы и коэффициенты, которые более точно отразили бы справедливую стоимость страхового полиса для каждого российского автомобилиста.

ОСАГО: мы примем тебя с любым лицом

«Как изменится лицо ОСАГО — так и будем действовать, — вздохнув, заявил президент РСА Игорь Юргенс. — Для нас стабилизация не очень проста, но что делать. Мы предполагаем, что примерно 80% порядочных водителей в результате реформирования либо останутся с прежним тарифом, либо получат скидку, 20% не самых добросовестных получат увеличение по тарифу, ну и будет около 5% совсем безбашенных лихачей, которых ждет серьезное увеличение стоимости».

Новая система коэффициентов, по словам Юргенса, будет рассчитываться совместно с ЦБ и МВД, главная цель реформы — справедливый тариф для аккуратных водителей.

«В результате деятельности Центробанка за последний год цена полиса упала на 5%, — сказал президент РСА, — включились рыночные механизмы, и вместо одной компании на рынке теперь конкурируют 15, это снизило тариф даже без масштабных мер и сократило количество жалоб на 30%».

Самым сложным для страховщиков окажется отмена коэффициента по территории, признался президент РСА. Только в Карачаево-Черкессии на каждый полис приходится 300% убытка, и одномоментную отмену коэффициента по территории Юргенс назвал амбициозной для страховщиков задачей. Он также подтвердил предыдущий тезис Центробанка о необходимой скидке для аккуратных водителей в возрасте 60-65 лет.

Свои вопросы к Российскому союзу автостраховщиков в очередной раз повторил думский депутат Вячеслав Лысаков. Его запрос в МВД подтвердил, что РСА потерял 24,2 млрд рублей по вине страховых компаний, но до сих пор ни одного заявления от организации на этот счет не поступало.

Поэтому депутат считает, что РСА скрывает преступления страховщиков, которые выводят с рынка немалые средства. Представитель МВД присоединился к недоумению депутата и потребовал от РСА и ЦБ разъяснений. Представители последних договорились объясниться уже не в формате открытого заседания.

«Родовую травму рынка ОСАГО», как называют проблему эксперты, будут залечивать продуманными индивидуальными тарифами, которые должны отразить потенциальный риск каждого водителя на дороге. Аккуратные водители не хотят спонсировать лихачей — и, если реформа удастся, то и не будут.