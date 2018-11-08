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Samsung показала смартфон с гибким экраном

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Samsung показал смартфон с гибким экраном

Москва, 8 ноября. Южнокорейская компания Samsung представила прототип смартфона с гибким экраном.

В минувшую среду в Сан-Франциско компания показала на ежегодной конференции Samsung Developer Conference, как будет выглядеть смартфон, который можно сложить пополам. Устройство оснащено экраном Infinity Flex. В развернутом виде устройство превращается из смартфона в планшет. Отмечается, что на новом устройстве можно запустить сразу три приложения.

Samsung показал смартфон с гибким экраном

Однако в Samsung не уточнили, когда ждать новое устройство на рынках. Кроме того, разработчики умолчали о технических характеристиках смартфона-планшета. 

Samsung показал смартфон с гибким экраном

Автор: Дарья Смолина
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