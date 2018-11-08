Наскальные рисунки возрастом 40 тысяч лет нашли в Индонезии

Джакарта, 8 ноября. Археологи обнаружили в Индонезии наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет. Возможно, это самые древние рисунки, считают ученые.

Специалисты нашли фигуративную наскальную живопись в горных пещерах индонезийской провинции Восточный Калимантан. Рисунки изображают животных, напоминающих коров. Их возраст составляет минимум 40 тысяч лет.

Кроме того, ученые нашли изображение кистей рук, выполненные с помощью трафарета. Экспертиза показала, что они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад, сообщает журнал Nature. Также в пещере сохранились рисунки с изображением человеческих фигур. Предположительно, они были созданы 20 тысяч лет назад.