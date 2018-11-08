В Крыму прокомментировали новый украинский закон о границе

Симферополь, 8 ноября. Украинский закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, – это попытка помешать развитию туризма в Крыму. Она обречена на провал. Об этом заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток», — заявил Черняк.

По его словам, Киев завидует успеху российского Крыма. Он подчеркнул, что такими действиями Украина не повлияет на туристический поток в Крым. Черняк убежден, что после вступления в силу закона туристический поток сократиться на Украине.

«Туристы, в том числе из России, раньше ездили в Киев и Одессу, а теперь вряд ли кто захочет ехать в столь враждебную стану. Их все это насторожит и развернет», — сообщил Черняк в беседе с РИА Новости.



Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал закон, по которому за незаконное пересечение госграницы гражданами России предусматривается уголовная ответственность. Этот закон распространяется на Крым, заявили в Киеве.

Согласно украинскому законодательству россияне должны въезжать на территорию Крыма через украинские блокпосты, несмотря на то, что полуостров является частью России с 2014 года, после проведенного не территории Крыма референдума.