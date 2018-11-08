В Совфеде оценили степень «виновности» Обамы в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в воссоединении Крыма с Россией. Соответствующее заявление глава Соединенных Штатов сделал на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов. На мероприятии завязалась перепалка между Трампом и журналистом. Представитель прессы сказал, что в воссоединении «виноват» российский лидер Владимир Путин, однако Трамп возразил журналисту.

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — резко высказался действующий президент США.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова Трампа и оценил степень «виновности» Обамы в присоединении Крыма к России.

«Никакой «вины» Обамы в воссоединении Крыма с Россией нет. Что касается нашего президента, то это, безусловно, его заслуга. Глава государства сделал все, чтобы в Крыму не развязалась война и не были подвергнуты тяжелым испытаниям российские соотечественники, которые проживают на полуострове», — говорит сенатор от Республики Крым.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты вмешались в дела суверенного государства и фактически стали соорганизаторами Майдана.

«Если говорить об Обаме, хочу напомнить, что руководство Америки участвовало в организации событий, произошедших на Украине в 2013–2014 годах. Фактически власти США спровоцировали конфликт, который стал детонатором процессов, прокатившихся по всей стране. И в итоге которых крымчане приняли решение провести референдум и воссоединиться с Россией. Соединенные Штаты являлись государством-провокатором, в результате их деятельности произошло присоединение», — напоминает член высшей палаты парламента.

Жители полуострова смогли воспользоваться тем хаосом, царившем на Украине во время Майдана, и провели референдум, подчеркнул собеседник агентства.

«Существует русская пословица: нет худа без добра. На Украине в то время было худо, мы этим воспользовались и сделали себе добро: воссоединились с РФ. И, наконец, главное, о чем стоит помнить: в основе этого решения лежала прежде всего воля самих крымчан», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в марте 2014 года, более 95% жителей полуострова на референдуме высказались за это решение. Несмотря на законность и легитимность плебисцита, коллективный Запад и официальный Киев обвиняют Россию в «аннексии» территорий Украины. Вместе с тем стоит отметить: все больше государств признают, что референдум соответствовал всем нормам внутреннего и международного права.