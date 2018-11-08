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ФАН-ТВ

КПРФ провела митинг вопреки решению правительства Санкт-Петербурга. ФАН-ТВ

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Правительство Санкт-Петербурга не разрешило фракции КПРФ проводить митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. Однако, вопреки запрету, КПРФ все же провела эту акцию, организовав шествие от площади Ленина до крейсера «Аврора».

«Нам не согласовали ни шествие, ни митинг. Это у нас прогулка!» – говорит Ольга Ходунова, лидер КПРФ в Петербурге, депутат Заксобрания.

КПРФ провела митинг вопреки решению правительства Санкт-Петербурга. ФАН-ТВ

Несогласованное мероприятие сопровождали множество сотрудников полиции, которые следили за порядком и организовывали безопасность движения. К счастью, все обошлось без стычек митингующих с сотрудниками правоохранительных органов.

«Сегодня здесь не только КПРФ, сегодня здесь и наши союзники, наши сторонники с других левых организаций. Мероприятие прошло, на мой взгляд, достаточно хорошо. Слава, так сказать, благоразумию. Всё прошло чинно, благородно», – говорит Федор Степанов, член КПРФ.

КПРФ провела митинг вопреки решению правительства Санкт-Петербурга. ФАН-ТВ

Возложив цветы возле крейсера «Аврора», участники шествия вскоре разошлись.

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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