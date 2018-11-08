Корреспондента CNN лишили пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом

Вашингтон, 8 ноября. Белый дом приостановил действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом на пресс-конференции в среду, сообщили в администрации лидера США.

Белый дом, отметив, что Трамп верит в свободную прессу и приветствует острые вопросы в свой адрес и адрес администрации, заявил, что недопустимо, чтобы журналист прикасался к девушке-стажеру, которая выполняет свои обязанности.

«В результате сегодняшнего инцидента Белый дом приостанавливает действие постоянной аккредитации причастному к этому журналисту до последующего уведомления», — написала пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс в микроблоге Twitter.

В заявлении Белого дома имя корреспондента CNN прямо не названо, однако, исходя из описанной ситуации, понятно, что речь идет именно о нем.

Во время пресс-конференции Акоста задал Трампу вопрос о том, почему он называет вторжением приближение к американской границе так называемого каравана мигрантов со стороны Мексики, если он еще даже не достиг территории Соединенных Штатов. Трамп ответил на этот вопрос, но журналист стал продолжать задавать уточняющие вопросы американскому лидеру. После чего Трамп заявил, что больше не будет отвечать на вопросы Акосты, так как он задал их слишком много, однако корреспондент продолжил спрашивать.

В это время к журналисту подошла девушка-стажер, которая попыталась забрать микрофон у него, и когда ей удалось ухватить устройство, Акоста выдернул его обратно. После чего согласился вернуть ей. Трамп назвал журналиста «грубым, ужасным человеком» и обвинил его в неуважении к коллегам, которые также хотят задать свои вопросы.

Телеканал в этот же день заявил о непрекращающихся нападках президента на прессу, которые «зашли слишком далеко». CNN обвинил Трампа в том, что он «не уважает свободную прессу». В ответ Сандерс отметила, что Трамп более открыт для прессы, чем любой другой президент в истории.

Отметим, что лишения Акосты постоянной аккредитации означает лишь то, что журналисту придется заказывать разовый пропуск для прохода в Белый дом. Тем не менее с подобным пропуском у него будет ограничено перемещение по Белому дому.