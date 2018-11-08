Церковь Финляндии напомнила Порошенко, что не делала заявлений об автокефалии УПЦ

Хельсинки, 8 ноября. Финляндская православная церковь не делала официальных заявлений и не говорила о поддержке автокефалии на Украине, заявил в четверг представитель ФПЦ диакон Владимир Сократилин.

Об этом он сообщил, комментируя сообщения Киева о том, что предстоятель ФПЦ архиепископ Лев якобы заявил президенту Украины Петру Порошенко о поддержке автокефалии УПЦ. Сократилин напомнил, что официальная позиция православной церкви в Финляндии заключается в желании сохранить мир и единство.

«Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

В апреле президент Украины Петр Порошенко попросил у Вселенского собора автокефалию для неканонической Украинской Православной Церкви. В октябре Константинополь сообщил, что начал процедуру. Киев рассчитывает получить автокефалию уже в этом году.

Однако получить томос может только предстоятель «объединенной» церкви, избранный на «объединенном соборе» украинских православных церквей. Каноническая Церковь на Украине не собирается участвовать в мероприятии.

Реформа церкви необходима Киеву для того, чтобы еще больше усилить контроль над религиозной структурой. Украинские власти уже разрабатывают законопроекты, которые дадут возможность органам власти влиять на назначение руководства религиозных организаций.

В связи с решением Вселенского собора Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем. Ранее сообщалось, что Критский Вселенский собор может отменить решение патриарха Константинопольского Варфоломея I о предоставлении автокефалии УПЦ.