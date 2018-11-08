Крепость Арктика: сценарий реальной битвы за Север против выдумок «Хантер Киллера»

25 октября 2018 года в широкий прокат вышла американская кинокартина «Хантер Киллер». Министр культуры Владимир Мединский уже охарактеризовал ее как «банальное, скучное и предельно глупое кино». Тем не менее, министр дал понять, что фильм получит прокатное удостоверение, когда пройдет все необходимые процедуры.

Честно говоря, не совсем понятно, зачем в России необходимо устраивать показ банального, скучного и предельно глупого кино. С другой стороны, увы, подобные низкопробные кинобоевики попадают на наши экраны далеко не в первый раз…

Что ж, раз «Хантер Киллера» России не миновать, поясним, что это за фильм.

Сценарий нового боевика режиссера Донована Марша был основан на сюжете романа Джорджа Уоллеса и Дона Кита «Точка обстрела». Последний, по замыслу авторов, относился к жанру технотриллера, но, по нашему скромному разумению, больше соответствовал термину «техноклюква».

Из романа в кинокартину перекочевала целая россыпь штампов, памятных ветеранам холодной войны. Бесконечно миролюбивые янки без малейших зазрений совести забираются на Севере в воздушное пространство и государственные воды России. Зачем? Чтобы спасти всех, включая матушку Россию и ее президента, от очередного бесноватого русского военачальника, задумавшего Зло.

В ходе просмотра «Хантер Киллера» зрителей поджидает множество неожиданных откровений. Например, пункт базирования Северного флота Полярный, согласно фильму, охраняется исключительно ржавой табличкой «Стой. Проход запрещен». Да и вообще, северные рубежи РФ стерегут, судя по всему, только белые медведи.

Возможно, допущенные в «Хантер Киллере» выдумки и ляпы стали следствием скудного бюджета кинокартины — там всего-то 40 млн долларов. Что ж, Федеральное агентство новостей готово помочь Голливуду и продемонстрировать пример сценария технотриллера, основной сюжетной линией которого стала бы попытка нанесения удара по российскому Северу.

Наш сценарий реальной битвы за Север куда более соответствует реалиям современности, чем техноклюква «Хантер Киллера».

«Страна без границ»

Но сперва несколько вводных.

«Север, воля, надежда — страна без границ!..» — пел Владимир Высоцкий в XX веке. В начале XXI века полярное безграничье стало объектом пристального внимания руководства России, осознавшего, что Арктика — это не только север и воля, но еще и зона особых стратегических и экономических интересов нашего государства. Интересов, которые следует не только декларировать, но и, если в этом возникнет необходимость, уметь защищать силой.

Первые признаки того, что Россия приняла решение после окончания «лихих девяностых» всерьез вернуться в Арктику, появились в 2007 году. Именно тогда состоялась экспедиция «Север-2007», закончившаяся установкой российского флага на океанском дне в точке Северного полюса. Одновременно впервые с момента распада Советского Союза над полярными льдами появились стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Скоро стало понятно, что эти действия России стали лишь «пробным шаром». Вопреки скептицизму не только наших зарубежных «партнеров», но и известной части российской общественности, МО РФ принялось методично превращать арктические рубежи нашей Родины в неприступную крепость.

Москва, как известно, не сразу строилась. Ожидать, что все задуманное будет реализовано за год-другой, было бы крайне легкомысленно. Выполнение масштабных амбициозных проектов, подобных программе укрепления российской обороноспособности на Севере, растягивается на десятилетия. Тем не менее, отдельные контуры будущего арктического щита России проглядывают сквозь завесу секретности уже сейчас.

Важно понимать, что современные Вооруженные Силы — это не Самый Великолепный Танк и не Самый Расчудесный Самолет, а сложная многокомпонентная система, сталкивающаяся на поле боя с подобной же многокомпонентной системой противника. Именно поэтому в Армии нет мелочей. Какими бы выдающимися ни были ТТХ боевой техники, они не будут иметь никакого значения, если личный состав не обучен данной техникой пользоваться, если к технике не доставлены вовремя боекомплект и ГСМ, если, наконец, не получен своевременный и правильный приказ на использование данной техники.

В силу этих причин усиление российского военного присутствия на Севере осуществляется одновременно по самым разным направлениям, зачастую географически находящихся далеко от Арктики. Напомним про создание Национального центра управления обороной РФ с региональными центрами в военных округах и соответствующих ответвлениях во всех ведомствах, причастных к обороне государства.

Не стоит забывать и о постепенном пополнении российской орбитальной спутниковой группировки, отвечающей за ведение разведки, позиционирование, связь и ретрансляцию цифровой информации. В рамках укрепления боеготовности ВС РФ на северных рубежах, эти компоненты не менее важны, чем создание объединенного стратегического командования «Север», начало развертывания в 2014 году новой наземной инфраструктуры базирования наших войск в Заполярье и преобразование ряда мотострелковых бригад в арктические.

Если завтра война…

Итак, что же будет на нашем Севере, «если завтра война, если завтра в поход»? Попробуем представить. Господа голливудские сценаристы, начинайте конспектировать.

…Международная обстановка накалялась постепенно, пока не разогрелась до «красного» уровня угрозы. Средствами космической, радиотехнической и агентурной разведки был установлен факт подготовки одной из трансконтинентальных держав к нападению на Российскую Федерацию.

Целью удара устрашения были выбраны объекты стратегического командования «Север». Средства, которыми планировалось нанести удар по России, были конвенционными. По крайней мере — на первом этапе операции…

После получения приказа Главнокомандующего, ВС РФ немедленно перешли в режим полной боевой готовности. Как это не раз отрабатывалось во время внезапных проверок, части стремительно покидали свои пункты дислокации, а тактическая авиация рассредоточивалась по запасным ВПП.

В небо взмывали воздушные командные пункты, воздушные танкеры, самолеты ДРЛО, «стратеги» — Ту-160 и Ту-95МС/МСМ. Форсируя двигатели, уходили из ППД и заступали на боевое дежурство подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения, оперативно-тактические ракетные комплексы и комплексы ПВО. Северное побережье ощетинилось дивизионами противокорабельных «Бастионов-П». Боевые корабли и подводные лодки покидали свои гавани.

Особое внимание было уделено оперативному выходу в открытое море атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения. Дальность полета их МБР вполне позволяла устроить атомный Армагеддон на территории противника прямо от родных причалов. Но под ледяным покровом Арктического бассейна РПКСН становились практически неуловимыми и неуязвимыми. Выход РПКСН в точку погружения прикрывали надводные силы Северного флота и противолодочная авиация. Дальше эстафета конвоирования подводных носителей МБР передавалась атомным торпедным «Щукам».

Не все прошло гладко. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находился в ремонте. Лишенный возможности дать ход корабль не мог выйти в море. В итоге крейсер приготовился отражать атаку противника, оставаясь у стенки судоремонтного завода…

Комбинированная система освещения обстановки, включающая в себя спутники, надгоризонтные радиолокационные станции «Воронеж», загоризонтные РЛС «Волна»/«Подсолнух» и самолеты ДРЛО с многократным перекрытием секторов наблюдения «подсвечивали» пространство на удалении до 6000 км от береговой черты России. На расстоянии 3000 км они создавали уже сплошную зону «засвета».

В 3 часа утра именно от этой системы была получена информация о массовом пуске крылатых ракет морского базирования корабельной ударной группой противника, находившейся в Норвежском море. Судя по курсу ракет, они должны были пройти над территорией Норвегии, Швеции и Финляндии, а потом рухнуть на Мурманск, Полярный и Североморск.

Сложность ситуации заключалась в том, что рубеж перехвата этих ракет находился над иностранной территорией и попытка уничтожения «Томагавков» где-нибудь над «Финкой» могла аукнуться обвинением в агрессии против нейтрального государства. Сдвиг же рубежа на линию госграницы автоматически сокращал время перехвата. Тем не менее, в Москве решили рискнуть. В Мурманске предпочли бы не рисковать, но приказ есть приказ…

Однако первые взрывы конфликта разорвали тишину вовсе не над финско-российской границей.

Крепость Арктика ведет бой

В 3:05 пришло сообщение о пуске крылатых ракет подводным носителем к западу от архипелага Земля Франца-Иосифа. Неизвестная субмарина сумела незамеченной прокрасться в Баренцево море и явно нацелилась «вынести» недавно достроенный на архипелаге военный аэродром.

Впрочем, на аэродроме не успели даже испугаться. Расположенный неподалеку дивизион C-300B4 немедленно вступил в дело и закончил его вполне благополучно, о чем и отрапортовал. Правда, одна ракета все же угодила в ВПП. Переждав налет, командир аэродромно-эксплуатационного подразделения погнал строительную технику засыпать воронку, а потом укладывать поверх нее временное покрытие.

Демаскировавшая себя ударом по аэродрому подлодка противника поторопилась исчезнуть. Рассудив, что под паковым льдом можно нарваться на русских «хантер-киллеров», иностранный командир повел свою fast attack submarine на юго-запад. Атомная «иностранка» была крайне тихой, но попавшаяся ей на подходе к норвежским водам российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 оказалась еще тише. Спасшихся с вражеской субмарины не было…

В 3:30 Наццентр управления обороной, ГКП стратегического командования «Север» и КП Северного флота получили сообщение об обнаружении групповых воздушных целей, двигающихся со стороны Северного полюса в направлении Мурманска и Архангельска. Цели были опознаны как стратегические бомбардировщики. Всем было понятно, что они идут к рубежу, откуда смогут отстреляться крылатыми ракетами «воздух-поверхность».

Последнее в планы Минобороны РФ никак не входило, поэтому на приближающиеся бомбардировщики немедленно натравили российских Foxhounds — «Лисьих гончих». Тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31 еще загодя поднялись с Греэм-Белла и других полярных аэродромов. Теперь, получив приказ и распределив цели, они на сверхзвуке понеслись на север.

Иностранные радиолокационные станции засекли идущие в лоб бомбардировщикам «Фоксхаунды». Столь быстрая встреча с неожиданно большим количеством перехватчиков стала для противника неприятным сюрпризом. Часть бомбардировщиков поспешила избавиться от ракет и развернуться, но другая продолжила свой путь. Получилось так, что оставшиеся бомбардировщики вышли на рубеж пуска ракет почти одновременно с «тридцать первыми».

Тяжело оторвались от своих носителей и ухнули вниз JASSM — Joint Air-to-Surface Standoff Missiles. С юга навстречу противнику уже тянулись инверсионные следы ракет большой дальности Р-37.

И началось побоище.

Рвались боевые части ракет, кромсая поражающими элементами крылья, фюзеляжи и гондолы. На лед сыпался дождь из горящего авиатоплива и обломков. Посреди хаоса и разрушения ветер швырял парашюты тех, кому повезло или, наоборот, не повезло спастись над бескрайней заснеженной пустошью. Пока одни перехватчики разбирались с бомбардировщиками, другие расстреливали крылатые ракеты.

Поразить JASSM оказалось не просто, так что два десятка ракет к своим целям все же вышли. Но наскочили на позиции арктической модификации ЗРК «Тор», где все и полегли. Причем для обороняющейся стороны появление и уничтожение целей с северного направления произошло практически незаметно.

Как раз в этом момент эшелонированная ПВО стратегического командования «Север», укомплектованная С-400, С-300, «Буками», «Торами», «Панцирями», «Тунгусками», МиГ-31 и Су-33, перемалывала накатывающиеся с запада волны «Томагавков». Многие ЗРК в условиях отражения массированного налета работали в полностью автоматическом режиме, так что десятком отметок на экране РЛС больше, десятком меньше… Такие мелочи сейчас мало кого интересовали.

Сбивать медленно летящие и почти не маневрирующие «колоды» «Томагавков» оказалось неожиданно легко. Одну ракету из допотопного, по меркам XXI века, 30-мм шестиствольного артавтомата умудрились «срезать» зенитчики «Кузнецова». Когда налет закончился, стало понятно, что сквозь выстроенный российской ПВО «забор» к своим целям смогло прорваться не более 5% крылатых ракет.

Нельзя сказать, чтобы противник не предвидел, с чем ему придется столкнуться. С территории Норвегии для подавления и дезорганизации российских систем ПВО были высланы наземные группы специальных операций на снегоходах и ударные дроны.

Вторые успели кое-чего добиться. Но потом российская сторона задействовала комплексы РЭБ, на чем удача дронов кончилась.

Первые же не успели добиться вообще ничего. «Гостей» обнаружили БПЛА «Орлан-10». Затем по иностранцам без лишних сантиментов отработали НАРами «вертушки». Когда на сцене появились боевые машины огневой поддержки и сопровождения «Торос» вместе с бойцами 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады из Алакуртти, уцелевшие диверсанты предпочли сдаться в плен.

Раздумывая, чем ответить на налет, российское командование решило не гробить свои надводные корабли и ракетоносцы Ту-22М3 в заведомо обреченных на неудачу попытках «ущучить» вражескую корабельную ударную группировку. Тем более что за ней маячило еще и авианосное соединение. Вместо этого атомная подводная лодка проекта 885 демонстративно отстрелялась крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по расположенной на севере Гренландии авиабазе Туле.

Приставленный охранять авиабазу ЗРК «Пэтриот» сумел перехватить лишь один из русских «гостинцев». Остальные проредили линейку только что приземлившихся стратегических бомбардировщиков и нанесли повреждения находившейся тут же РЛС ПРО. Полученный ущерб был не смертельным, но болезненным и наводящим на размышления.

Тем временем российские перехватчики, потратившие свой БК, спешно шли на посадку. Машины, сохранившие ракеты, дозаправлялись от воздушных танкеров и продолжали барражировать в приграничных районах. РВСН, стратегические бомбардировщики и РПКСН были приведены в готовность к немедленному ядерному удару по территории трансконтинентального государства.

Когда к 8:00 новых налетов не последовало, а разведка зафиксировала отход кораблей противника в сторону центральной Атлантики, в Наццентре управления обороной решили, что отбились. Понеся серьезные потери и не добившись, по сути, ничего, противник не решился на дальнейшую эскалацию конфликта.

Российская крепость Арктика устояла.

The end.

Вместо постскриптума

В соответствии с «законом Украины о кинематографии», кинофильм «Хантер Киллер» оказался запрещен к показу на территории Украины как… «демонстрирующий мощь российской армии и спецслужб».

Страшно представить, как отреагировало бы украинское законодательство на появление кинокартины, снятой по нашему сценарию. Думаем, что в Киеве случилось бы, как минимум, землетрясение. А ведь мы в своем сценарии допустили в разы меньше выдумок, чем Донован Марш, Джордж Уоллес и Дон Кит вместе взятые!..

По понятным причинам, мы не надеемся на то, что наш сценарий окажется привлекательным для Голливуда. Но, быть может, «Крепость Арктика» заинтересует какую-нибудь из отечественных киностудий? В конце концов, охлаждать горячие заокеанское головы показом кинофильма куда гуманнее, чем использовать для этого арсенал Минобороны РФ.