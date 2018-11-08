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Кузбасский маньяк, убивший 37 детей, умер на Украине

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Кузбасский маньяк, убивший 37 детей, умер на Украине

Житомир, 8 ноября. Один из самых жестоких серийных убийц — «пологовский маньяк» Сергей Ткач умер в украинской тюрьме.

Уроженец Киселевска Кемеровской области переехал на территорию Украины, где совершал убийства. Преступник насиловал и убивал девочек на территории Крыма, Запорожской и Днепропетровской областей с 1984 по 2005 год. Жертвам было от 9 до 17 лет.

В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств.

Причиной смерти маньяка стала сердечная недостаточность. Преступнику было 66 лет, сообщает ТСН.

Автор: Денис Коробейников
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