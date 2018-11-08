В России задержали преступную банду с 950 кг наркотиков

Москва, 8 ноября. Полиция задержала около 20 членов банды, которая распространяла наркотики в регионах. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнила Волк, среди задержанных есть лидеры группировки, изготовители наркотиков, кладовщики, а также курьеры и сбытчики опасных веществ. У банды наркоторговцев изъяли 950 килограммов запрещенных веществ, а также лабораторное оборудование. Кроме того, на месте изготовления были найдены 160 килограммов прекурсоров – ингредиентов для изготовления наркотиков. Полиция обнаружила более тонны химических реактивов и поддельные документы сотрудников правоохранительных органов. Задержание участников преступной группировки шли на протяжении сентября и октября.

Полиция пресекла три поставки особо крупных партий наркотиков. В четырех российских регионах были ликвидированы розничные сети сбыта.