В России упростят процедуру признания садового дома жилым

Москва, 8 ноября. Минэкономразвития России поддержало инициативу Минстроя об упрощении процедуры признания садового дома жилым. Как пишет газета «Известия», представитель ведомства Алексей Бутовецкий рассказал, что сейчас для присвоения дому на садовом участке статуса пригодного для постоянного проживания требуется специальное разрешение суда.

В таких условиях жителям приходится получать заключение специальной комиссии или проводить экспертизы. Новый порядок предусматривает подачу документов через МФЦ в местные государственные органы. Чиновники должны ответить в течение 45 дней.

Руководитель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор считает, что меры позволят решить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по вводу 120 миллиона квадратных метров жилья в год.