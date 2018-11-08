Стало известно, сколько задолжали россияне

Москва, 8 ноября. Федеральная служба судебных приставов подсчитала долги россиян. По данным ведомства, на 1 октября 2018 года общий размер задолженности составил 3,8 триллиона рублей.

Всего к началу октября в России было открыто 31,3 миллиона исполнительных производств в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает RT.

При этом, как уточнили в ведомстве, общий размер задолженности россиян в 2018 году на 5,5% превысил аналогичный показатель прошлого года. В 2017 году сумма долга составляла 3,6 триллиона рублей, на исполнении числилось 26,5 миллиона производств.

Ранее, как передавала «Газета.ру», вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что сумма дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 октября составила 1,298 триллиона рублей.