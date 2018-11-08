Правозащитницы и феминистки Нью-Йорка снова пообещали свергнуть Трампа

Нью-Йорк, 8 ноября. Встреча Лиги защиты женщин Нью-Гемпшира состоялась в Нью-Йорке на площадке форума Liberty, где гости и участники встречи обсудили наиболее актуальные темы нынешней политической, экономической и общественной жизни в США.

В ходе встречи женщины в количестве более 50 человек обсудили прошедшие выборы, отметили победу Демократических сил, занявших нижнюю палату Конгресса, а также обсудили в разговоре президента страны Дональда Трампа.

По их мнению, пока Трамп стоит у власти, женщины не смогут жить свободно в «исторически демократической стране».

«Наша цель – это его [Трампа] свержение. Пока есть мы, пока есть свободная сила людей, мы не отступимся, мы будем продолжать борьбу», — заявила координатор встречи и законодательный директор Лиге по защите женщин Сьюзен Ольсен.

Участницы встречи также представили гостям последние достижения Лиги в подготовке к самообороне, поговорили о второй правке Конституции, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

Среди прочего, присутствующие обсудили нынешнюю сложную ситуацию в среде активных женщин, которые не могут позволить себе «высказывать мнение пока Трамп и его соратник Кавано [Бретт Кавано, член Верховного суда США с 6 октября 2018 года] у власти».

«Они уничтожают нас», — сказала напоследок Ольсен.

Организация по защите прав женщин относительно новая, она возникла в 2014 году, и одной из основных ее задач является подготовка женщин в области безопасности и использования основных видов огнестрельного оружия.

«Мы создали Женскую защитную лигу в Нью-Гемпшире, чтобы обеспечивать права и защиту женщинам в нашем новом сообществе», — президент Лиги Марго Кейс.

Акции протестов против Трампа продолжаются с начала его избрания в 2016 году. Ежегодно феминистки и ведьмы Бруклина проводят заговорческие акции против него.