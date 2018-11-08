«Нечего здесь делать»: Порошенко заявил, что представители РПЦ должны покинуть Украину

Киев, 8 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители Русской православной церкви должны выехать из страны и вернуться домой – в Россию. Об этом он рассказал на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

По словам Порошенко, РПЦ «нечего делать» на Украине. Он призвал священнослужителей РПЦ покинуть Украину и вернуться домой. Кроме того, Порошенко счел «ненормальным» заседание в Кремле Совета Безопасности России на тему, «как защитить Российскую православную церковь на Украине».

«Вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви», — сказал президент и добавил: «Домой, в Россию».

В Московском патриархате прокомментировали заявление украинского политика, уточнив, что Порошенко не разбирается в предмете разговора. По словам секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука, Русская православная церковь «появилась на свет» именно в Киеве более 1030 лет.

Эксперты раскритиковали заявление Порошенко об РПЦ. Эксперт Института стран СНГ, политолог ИванСкориков в комментарии ФАН отметил, что, согласно данным социологов, идея «единой антирусской церкви» на Украине не только не добавляет рейтинга Порошенко, но и снижает его рейтинг почти на процент. Идею эту вынашивали и реализуют не столько киевские политики, сколько реальные творцы украинского геополитического эксперимента.

Напомним, 15 октября, Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод объяснил, что это связано с политическим решением Константинополя об отзыве акта 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. При этом в Москве надеются, что Константинополь изменит свое решение о передаче автокефалии Украине.

Белорусская православная церковь присоединилась к решению РПЦ о разрыве с Константинополем. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

«Белорусская православная церковь как часть Русской православной церкви присоединяется к этому решению», ― заявил он.

Представитель РПЦ напомнил, что все принятые решения распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая Белоруссию.

Также Финляндская православная церковь отреагировала на решение РПЦ разорвать связи с Константинополем. Православная церковь Финляндии выразила готовность строить конструктивные отношения с Русской православной церковью. При этом В ФПЦ считают, что разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом не повлияет на церковную жизнь русских прихожан в Финляндии, о чем говорится в заявлении архиепископа Хельсинки и всей Финляндии Льва, епископа Оулу Илии и епископа Йоэнсуу Арсения.

В сообщении, под которым подписались архиепископ Хельсинкский и всея Финляндии Лео, митрополит Оулу Илия и епископ Йоэнсуу Арсений, сказано, что решение РПЦ в Финляндии считают односторонним и очень прискорбным. В ФПЦ отметили, что оно лишь освенно повлияет на жизнь Финляндской православной церкви.