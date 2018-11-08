СМИ выяснили, почему Россия может уничтожить США без нового оружия

Москва, 8 ноября. В случае войны Россия может уничтожить США без нового оружия, в частности, Москве не придется использовать системы «Авангард», считают авторы National Interest.

Как выяснило СМИ, США не располагает системой противоракетной обороны, которая могла бы отразить атаки уже существующих российских баллистических ракет. Всего, по данным National Interest, сегодня у России порядка 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. Для того, чтобы в военном столкновении разгромить США, Москве понадобится только малая их доля, считают журналисты.

Вашингтон до сих пор не создал полноценную систему защиты от баллистических ракет, способную сбить хотя бы ракеты так называемых «малых держав» вроде Северной Кореи. Разработка такой системы только ведется, однако, как пишет National Interest, ни одна новая программа не сможет гарантировать отвод каждой боеголовки, скорость которой в 20 раз выше скорости звука.

Как резюмируют авторы издания, новейшее российское оружие создано для того, чтобы пробивать защиту, которой на данный момент не существует и которая вряд ли будет создана.

Ранее стало известно, что российский ракетный комплекс «Авангард» может быть принят на вооружение в конце 2018 года. Сроки зависят от даты выпуска первой серии новых боевых блоков и результата первых тестов ракет в боевом оснащении.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, ключевую роль при принятии на вооружение играет универсальность «Авангарда».