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Прокуратура просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где находится Цеповяз

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Прокуратура просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где находится Цеповяз

Москва, 8 ноября. Генеральная прокуратура просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Соответствующие материалы ГП в четверг направила в Следственный комитет России.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения», — подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что речь идет об открытии уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий».

Цеповяз в настоящее время содержится в исправительной колонии № 3 в Амурской области. Ранее в Сеть попали фотографии, на которых он ест шашлыки и крабов. Подобные деликатесы не предусмотрены режимом колонии. В исправительном учреждении началась прокурорская проверка.

Автор: Василий Котов
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