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Донбасс: украинские силовики за сутки обстреляли Раевку и Марьевку в ЛНР

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Донбасс: украинские силовики за сутки обстреляли Раевку и Марьевку в ЛНР

Луганск, 8 ноября. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что под огонь киевских военных попали районы села Раевка и поселка Марьевка (Золотое-5). Украинские военные применили минометы, крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует режим «школьного» перемирия, который был введен из-за начала учебного года. Однако украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты ЛНР и ДНР.

Киев начал военную операцию против республик в апреле 2014 года, когда Луганская и Донецкая народная республики объявили о независимости после государственного переворота на Украине. За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек.

Донбасс: украинские силовики за сутки обстреляли Раевку и Марьевку в ЛНР

Автор: Алия Садыкова
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