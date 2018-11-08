Донбасс: украинские силовики за сутки обстреляли Раевку и Марьевку в ЛНР

Луганск, 8 ноября. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что под огонь киевских военных попали районы села Раевка и поселка Марьевка (Золотое-5). Украинские военные применили минометы, крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует режим «школьного» перемирия, который был введен из-за начала учебного года. Однако украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты ЛНР и ДНР.

Киев начал военную операцию против республик в апреле 2014 года, когда Луганская и Донецкая народная республики объявили о независимости после государственного переворота на Украине. За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек.