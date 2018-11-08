В Чили обстреляли полицейский вертолет

Сантьяго, 8 ноября. Неизвестные открыли огонь по полицейскому вертолету в чилийском регионе Араукания.

Как передает Radio Bio-Bio, воздушное судно было обстреляно из огнестрельного оружия. При этом пули пробили кабину вертолета. Несколько из них попали в область рядом с топливным баком.

По данным радиостанции, вертолет во время обстрела участвовал в операции по поиску угнанного автомобиля. После нападения пилот совершил экстренную посадку. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее неизвестные обстреляли российский вертолет при ООН в Сомали. Неизвестные в Сомали обстреляли российский вертолет Ми-8. Воздушное судно выполняло рейс Могадишо-Махас и перевозило груз по контракту с ООН. В ходе происшествия никто не пострадал. По прибытию в пункт назначения экипаж обнаружил пулевые отверстия в лонжеронах несущего винта, а также в хвостовой балке.