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Ефремов может лишиться звания «Заслуженный артист» за антироссийские высказывания

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Ефремов может лишиться звания «Заслуженный артист» за антироссийские высказывания

Москва, 8 ноября. В совет по развитию информационного общества при Госдуме было внесено предложение о лишении российского актера Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист России». Автор инициативы считает, что актер должен ответить за свои антироссийские высказывания на украинском радио.

Ростовский блогер Вадим Манукян внес на обсуждение в совет по развитию информационного общества при Госдуме вопрос о лишении Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист России». По мнению блогера, артист должен ответить за оскорбление, которое нанес россиянам, в ходе выступления на украинском радио.

Манукян добавил, что сейчас процедуры лишения звания не существует, но это можно исправить. Напомним, в ходе гастролей Ефремов принял участие в радиопередаче на Украине. В эфире он нелестно отозвался о согражданах. Это вызвало широкий резонанс и возмущение населения России. В частности, артист заявил, что «в Россию пришел имперский морок».

Ефремов может лишиться звания «Заслуженный артист» за антироссийские высказывания

Автор: Алия Садыкова
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