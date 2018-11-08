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8:26 8 Ноября 2018

ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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ВСУ применили ударный беспилотник для обстрела территории ДНР

ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Украинские военные применили для атаки по населенному пункту Минеральное на территории Донецкой народной республики ударный беспилотник. Как сообщает представитель народной милиции ДНР, один человек в результате нападения был ранен. В ведомстве отметили, что использованный ВСУ беспилотник был уничтожен подразделениями ДНР. Военнослужащим республики удалось изъять флеш-накопитель дрона, сейчас его изучают специалисты.

НАТО пришлось оплачивать участие украинских военных в учениях Trident Juncture

ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Украина не может себе позволить участие в военных учениях НАТО Trident Juncture — 2018. Присутствие пяти украинских военных финансирует Альянс, сообщил военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров. Он же рассказал, что участие в учениях самолета обошлось бы в миллионы гривен. А эти деньги, по заявлению украинского военного, лучше потратить, например, на подготовку мотопехотного подразделения для операций на востоке страны. 

Огонь охватил 2 тыс. кв. метров склада в Иркутской области

ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Пожар повышенной сложности тушили в Иркутской области. Огонь разгорелся в здании склада в поселке Маркова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило в 4.10 по местному времени. Спустя 15 минут пожару был присвоен повышенный номер сложности. Площадь горения составила около двух тысяч квадратных метров. На локализации и ликвидацию пожара ушло 5 часов, информация о пострадавших не поступала.

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Российские военные обеспечили продуктами жителей одного из населенных пунктов в сирийской провинции Алеппо. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко, туда были доставлены хлеб и несколько сотен продуктовых наборов. Кроме того представители вооруженных сил России провели переговоры с местными властями в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор. В ходе переговоров стороны обсудили проблемы восстановления социальных объектов и подготовку к зимнему сезону.