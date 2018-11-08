ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ВСУ применили ударный беспилотник для обстрела территории ДНР Украинские военные применили для атаки по населенному пункту Минеральное на территории Донецкой народной республики ударный беспилотник. Как сообщает представитель народной милиции ДНР, один человек в результате нападения был ранен. В ведомстве отметили, что использованный ВСУ беспилотник был уничтожен подразделениями ДНР. Военнослужащим республики удалось изъять флеш-накопитель дрона, сейчас его изучают специалисты.

НАТО пришлось оплачивать участие украинских военных в учениях Trident Juncture Украина не может себе позволить участие в военных учениях НАТО Trident Juncture — 2018. Присутствие пяти украинских военных финансирует Альянс, сообщил военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров. Он же рассказал, что участие в учениях самолета обошлось бы в миллионы гривен. А эти деньги, по заявлению украинского военного, лучше потратить, например, на подготовку мотопехотного подразделения для операций на востоке страны.

Огонь охватил 2 тыс. кв. метров склада в Иркутской области Пожар повышенной сложности тушили в Иркутской области. Огонь разгорелся в здании склада в поселке Маркова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило в 4.10 по местному времени. Спустя 15 минут пожару был присвоен повышенный номер сложности. Площадь горения составила около двух тысяч квадратных метров. На локализации и ликвидацию пожара ушло 5 часов, информация о пострадавших не поступала.