«Энергетический кнут»: Украина предостерегла Европу от участия в строительстве «Северного потока — 2»

Киев, 8 ноября. Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий. Об этом она рассказал на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед».

Как пишет «Укринформ», парламент страны, правительство и президент Украины Петр Порошенко выступают против строительства газопровода и предостерегают европейских партнеров от участия в проекте «Северный поток — 2».

По словам Парубия, якобы «Россия может использовать энергетический кнут» для влияния на руководство стран ЕС. Украинский депутат считает, что энергетическая безопасность является важной частью стабильности не только Украины, но и всего свободного мира.

Кроме того, председатель Верховной рады указал на необходимость использования газотранспортной системы Украины Соединенными Штатами Америки. По его словам, украинская ГТС должна иметь платформу совместного использования с американской стороной. Депутат считает, что это нужно, «чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС».

В июле 2018 года депутаты Верховной рады также призывали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» «Северного потока — 2». Кроме того, в Киеве ждут «подтверждения стратегической роли Украины как государства-транзитера для поставок газа в Евросоюз». Украинские депутаты подчеркнули «необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и ЕС в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия».

Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2». Украинский экономический эксперт Виталий Кузьмин подсчитал убытки страны при запуске газопровода «Северный поток — 2». По словам Кузьмина, он вычислил сумму, которую выплачивали Украине за транзит российского газа в ЕС. По его словам, речь идет о трех миллиардах долларов. Эксперт подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. Он отметил, что говорил об этом согражданам уже полгода. Он отметил, что украинское правительство обещало осуществить переквалификацию: добывать газа больше. Однако этого не произошло.

Россия неоднократно подчеркивала, что проект «Северный поток — 2» является не политическим, а исключительно бизнес-проектом. Кроме того, Москва заверила, что сохранит транзит своего газа через территорию Украины. Германия в свою очередь пообещала Киеву оплачивать поступающие объемы. Однако на Украине все равно убеждены, что все немецкие заявления вокруг «Северного потока- 2» являются уловкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В предложениях Берлина о сохранении транзита российского газа украинские СМИ не нашли «ничего оригинального». Они также заявили, что запуск этого газопровода создаст для их страны «кучу труднорешаемых проблем».

Напомним, «Северный поток — 2» является расширением действующего магистрального газопровода «Северный поток», с помощью которого российских газ поступает в Европу по дну Балтийского моря.