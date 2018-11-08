«У Европы глаза открылись»: в Сети ответили депутату Рады, заявившему о шоке ЕС от происходящего на Украине

Москва, 8 ноября. Европейские сенаторы в шоке от происходящего на Украине, рассказал после переговоров во французском сенате депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, в Европейском союзе недоумевают из-за ситуации со свободой слова на Украине. Французских политиков, как уточнил Рабинович, возмутило избиение журналистов. Депутат уверен, что, если ситуация не изменится, европейские государства могут ввести против Киева специальные санкции. Французские коллеги обещали ему следить за ситуацией с работой представителей СМИ на Украине, а также доложить об обстановке правительству и в европейские структуры.

«Если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова», — подчеркнул депутат в эфире телеканала NewsOne.

Россияне удивились, что Европа начала обращаться внимание на проблемы на Украине.

«Европа в ответе за тех, кого приручила», — написал один из юзеров Михаил Иванов.

«Запад покрывал диктатуру Аугусто Пиночета, «черных полковников» и прочие мрачные диктатуры, а теперь покрывает «майданный неофашистский режим». И это в порядке их вещей, не нужно думать о них как о честных людях», — пишет Александр Перов.

«Всем на все плевать в этой Европе… Каждый живет своей жизнью… Кто попроще — утром на работу, вечером на футбол… Кто пожирнее — проявляет озабоченность по любому поводу, но на самом деле, все думают: «Гори она огнем эта Украина, лишь бы мои дети здоровы были», — прокомментировал пользователь под ником Мудрый старец.

«Санкции уже не помогут. Только ампутация», — пишет eldeckel.

«Да ладно! У Европы глазенки открываться стали все чаще? Что это с ней?» — задался вопросом Aborigenps4.

Ранее на Украине подсчитали число нападений на журналистов и редакции с апреля по июнь 2018 года. Национальный союз журналистов Украины назвал количество нападений на журналистов и редакции в стране за последние месяцы. Было зафиксировано 11 нападений. Все они причинили материальный вред журналистам и СМИ. В союзе добавили, что в мае произошло семь таких инцидентов, в апреле – четыре, в июне – ни одного.

Чаще всего на представителей СМИ нападают в Киеве и в Киевской области. Подобные происшествия также случились в Волыни, Ровенской области, Львове. Среди нарушений – поджог машин, разгром дорогостоящей техники, блокирование телеканала.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине систематически убивают независимых и оппозиционных журналистов, при этом сами преступления не расследуются – в них просто обвиняют Россию. По его словам, с убийством журналиста Аркадия Бабченко произойдет то же самое.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал убийство Бабченко в Киеве похожим на «новую кровавую провокацию». С ним согласился сенатор Франц Клинцевич, предположивший, что убийство Бабченко является провокацией, целью которой является доведение отношений России и Украины «до взрыва».

Напомним, что журналист из России Аркадий Бабченко, проживающий с августа 2017 года в Киеве, был убит в собственном доме несколькими выстрелами в спину. Бабченко был известен регулярными антироссийскими высказываниями в социальных сетях. Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН предположил, что убийство Аркадия Бабченко вписывается в тактику провокаций, которые практикуются на Украине в рамках постмайданной украино-российской политики.