Найден способ заживления ран без шрамов

Москва, 8 ноября. Группа ученых из Китая разработала гель на основе протеина шелка, который способен заживлять раны, не оставляя шрамов.

Как пишет журнал Biomaterial Science, ученые использовали серицин, который в больших количествах содержится в шелковых волокнах. После извлечение из шелка специалисты применили ультрафиолетовый свет и фотоинициатор. Это необходимо для поперечной связи белковых цепей вещества.

В итоге был получен гель, который способен хорошо прирастать к клеткам. При этом он практически не вызывает иммунной реакции организма, подавляет воспаление и помогает развиться новых кровеносным сосудам. В итоге на месте повреждения вместо рубцовой ткани растет новая кожа без шрамов.

Кроме того, разработанный учеными препарат обладает антисептическим свойством, не позволяя бактериям попасть в рану. По этой причине она может быстрее затягиваться.