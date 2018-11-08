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В Хорватии памятник антифашисту сломал ногу повалившему его вандалу

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В Хорватии памятник антифашисту сломал ногу повалившему его вандалу

Москва, 8 ноября. В Хорватии вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, получив при этом перелом ноги.

Как передает Sputnik Srbija, происшествие случилось в Бачвице, пригороде Сплита в ночь на 7 ноября злоумышленник опрокинул скульптуру за землю вместе с пьедесталом. При этом сооружение упало ему на ногу и придавило. Вандала в возрасте 60 лет госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили памятник Гагарину в Хорватии. Вандалы в время новогодних праздников повредили памятник космонавту Юрию Гагарину в хорватском Загребе, заявил глава консульского отдела посольства РФ в Хорватии Владимир Полянин.

Речь идет именно о хулиганской выходке. Памятник космонавту Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года.

Автор: Алия Садыкова
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