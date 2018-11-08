В Хорватии памятник антифашисту сломал ногу повалившему его вандалу

Москва, 8 ноября. В Хорватии вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, получив при этом перелом ноги.

Как передает Sputnik Srbija, происшествие случилось в Бачвице, пригороде Сплита в ночь на 7 ноября злоумышленник опрокинул скульптуру за землю вместе с пьедесталом. При этом сооружение упало ему на ногу и придавило. Вандала в возрасте 60 лет госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Mislili ste da je gotovo? E nije - komunistički teror traje i dalje. Poštenog Hrvata je noćas u Splitu ozlijedio Rade Končar. To jest, njegova bista. https://t.co/o4MajW50dL via @TelegramHR #politikahr — jklaric (@jklaric) November 7, 2018

Ранее сообщалось, что вандалы повредили памятник Гагарину в Хорватии. Вандалы в время новогодних праздников повредили памятник космонавту Юрию Гагарину в хорватском Загребе, заявил глава консульского отдела посольства РФ в Хорватии Владимир Полянин.

Речь идет именно о хулиганской выходке. Памятник космонавту Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года.