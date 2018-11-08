Участники форума Liberty в Нью-Йорке раскритиковали прошедшие выборы

Нью-Йорк, 8 ноября. Так называемый форум Свободы, который проходит ежегодно в Нью-Йорке собрал более 300 гостей. В этом году главной темой стали прошедшие в США выборы в Конгресс. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) оказался в гуще событий, где пообщался с участниками форума, его координаторами, бизнесменами и простыми неравнодушными к ситуации в стране.

«Вы впервые у нас? Мы рады, вы знаете, что форум проходит столько лет, и набирает много гостей. Я признателен Atlas Network за нашу совместную работу на форуме и в реформе системы уголовного правосудия в Огайо. Мы не левые и не правые, мы свободные, как все на этом форуме», — заявил Роберт Альт, президент и главный исполнительный директор Института Буркей, занимающегося продвижением политики свободного рынка.

Альт на стал комментировать прошедшие выборы, однако упомянул о них в ходе своего доклада перед гостями.

«Они были не свободными, и это не наш принцип», — заявил он.

В свою очередь представитель Atlas Network, некоммерческой организации, пытающейся продвигать экономическую политику свободного рынка, напротив, открыто заявил, что «США не является свободной страной».

«Вы сами все видели, вы знаете. Страна поистине разделилась на две правящие структуры, и они дальше рвут ее и делят. Разве ради этого мы работаем? Мы стремимся к свободе и честным выборам. А таких здесь нет… Я работаю на форуме с 2009 года и я не вижу изменений в политике государства, — сказал исполнительный директор компании Бред Липс. – Я не голосовал, я не буду голосовать, пока политика в этой стране не станет работать на нас… Хотя у меня есть бизнес, я хорошо живу, вы знаете, но я не хочу жить с теми, кто не может помогать ни бизнесу, ни людям».

Липс также призвал гостей встречи «быть противниками», чтобы «государство могло увидеть и что-то изменить в своей системе».

«Безнадежные нефинансируемые пенсионные обязательства стали доказательством безответственности столь многих государственных организаций и чиновников, — также заявил Липс. — Фонд содружества неоднократно действовал в рамках этой помощи. Именно они наметили ответственный выход из реального кризиса».

Стоит отметить, что ни один из участников форума не осмелился назвать точных фамилий или рассказать о нарушениях на выборах или в системе государственного строя в целом. Все это сводилось лишь к громким словам, которые по сути не означали ничего.

Мы понимаем, что люди неплохо живут в стране, которую могут любить или не любить, однако это общество не сможет сделать ровным счетом ничего, кроме как в очередной раз осудить и продолжить свою работу. Возможно, для этого и существует Свободный форум, где может высказаться любой желающий.

Не обошли стороной и тему дальнейшего развития государства, однако, по мнению многих экспертов в этой области, приоритетной задачей являются вопросы простоты и доступности города.

В этой связи Герри Оррстром, частный инвестор и владелец таких компаний как Фонд Разума, Институт Санта-Фе и Исследовательский центр по вопросам собственности и окружающей среды, заявил, что США необходимо полностью менять концепцию городской системы, чтобы «города стали удобными для всех жителей и гостей».

«Я сам родился и вырос здесь, мои дети родились здесь, мне нравится этот город (Нью-Йорк), но я считаю, нам нужно больше пространства, удобств и дорог», — заявил Оррстром.

Непонятно, почему он выбрал именно эти три составляющие, когда Нью-Йорк полон и других проблем, таких как транспортная система в целом, безграничное наличие бездомных, грязь и преступность.

Оррстом представил несколько слайдов, где Нью-Йорк был представлен в приятных светлых тонах, с большим количеством зелени и веселыми лицами. Какой-либо определенной концепции переходы к такому будущему, к сожалению, озвучено не было.

Форум Либерти проходит 7 и 8 ноября в Нью-Йорке, он объединяет в себе представителей некоммерческих организаций, чтобы обменяться идеями и поделиться стратегиями в отношении политических, экономических и общественных аспектов.