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Военный эксперт напомнил, как Вашингтон скрывает причастность Киева к крушению MH17

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Военный эксперт напомнил, как Вашингтон скрывает причастность Киева к крушению MH17

Москва, 8 ноября. Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, как власти США скрывают причастность Киева к крушению MH17 в Донбассе.

Размышлениями на тему главный редактор журнала «Национальная оборона» поделился в прямом эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Коротченко напомнил, что после публикации российским военным ведомством данных о том, что ракета, которая сбила Boeing-777, имеет украинское происхождение, США  замолкли и решили не раскрывать свои показатели со спутников.

«Если бы там были российские «БУКи», то Вашингтон бы через сутки уже опубликовал все данные, и их бы цитировали все мировые агентства», — констатировал Игорь Коротченко.

Военный эксперт напомнил, как Вашингтон скрывает причастность Киева к крушению MH17

При этом военный эксперт напомнил, что после авиакатастрофы в 2001 году, когда авиалайнер Ту-154М, сбитый Украиной, рухнул в Черное море, Пентагон мгновенно  заявил о наличии спутниковых снимков, на которых видно, что стрельбу вела С-200 ВС Украины.

Понятное дело, что в 2014-м году спутниковая группировка Соединенных Штатов усилилась, однако каких-либо подробностей по крушению малайзиского лайнера не представлено. Коротченко предположил, что на американских фотокадрах, которые точно должны быть, запечатлен «не тот» результат.

Военный эксперт напомнил, как Вашингтон скрывает причастность Киева к крушению MH17

Как напоминает «Газета.ru», пару недель назад главный редактор украинского интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман заявила, что крушение Boeing-777 было выгодно правительству Украины, поскольку резко изменило политическую ситуацию. 

Автор: Константин Терехов
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