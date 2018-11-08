Военный эксперт напомнил, как Вашингтон скрывает причастность Киева к крушению MH17

Москва, 8 ноября. Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, как власти США скрывают причастность Киева к крушению MH17 в Донбассе.

Размышлениями на тему главный редактор журнала «Национальная оборона» поделился в прямом эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Коротченко напомнил, что после публикации российским военным ведомством данных о том, что ракета, которая сбила Boeing-777, имеет украинское происхождение, США замолкли и решили не раскрывать свои показатели со спутников.

«Если бы там были российские «БУКи», то Вашингтон бы через сутки уже опубликовал все данные, и их бы цитировали все мировые агентства», — констатировал Игорь Коротченко.

При этом военный эксперт напомнил, что после авиакатастрофы в 2001 году, когда авиалайнер Ту-154М, сбитый Украиной, рухнул в Черное море, Пентагон мгновенно заявил о наличии спутниковых снимков, на которых видно, что стрельбу вела С-200 ВС Украины.

Понятное дело, что в 2014-м году спутниковая группировка Соединенных Штатов усилилась, однако каких-либо подробностей по крушению малайзиского лайнера не представлено. Коротченко предположил, что на американских фотокадрах, которые точно должны быть, запечатлен «не тот» результат.

Как напоминает «Газета.ru», пару недель назад главный редактор украинского интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман заявила, что крушение Boeing-777 было выгодно правительству Украины, поскольку резко изменило политическую ситуацию.