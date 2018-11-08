Французский историк напомнил о вкладе России в «защиту свободы в Европе»

Москва, 8 ноября. Французский историк Эдуард Юссон призвал «поблагодарить» Россию за вклад в победы в мировых войнах и подверг критике позицию властей Франции.

В преддверии празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны президент Франции Эммануэль Макрон сделал неоднозначное заявление, призвав европейских коллег создать армию для «противостояния» России, Китаю и США. При этом, ранее Макрон сообщал, что все юбилейные мероприятия будут посвящены исключительно теме мира.

На выступление президента отреагировал французский историк Эдуард Юссон, который в своей статье, опубликованной изданием Atlantico, напомнил о роли России в мировых войнах и подверг критике заявление Макрона.

«Он (Макрон — прим.ред.) забывает тот факт, что без героической борьбы и огромных потерь царской армии осенью 1914 года у немецкой армии было бы достаточно дивизий, чтобы повернуть на запад, чтобы раздавить нашу армию? Разве сейчас не тот самый момент, чтобы воздать должное 1,8 млн погибших солдат российской армии?» — пишет Юссон.

Историк напоминает о той цене, которую заплатила Россия за «защиту свободы в Европе» — это пять миллионов погибших солдат, офицеров и мирных граждан в Первую мировую и 27 миллионов — во Вторую мировую войну.

При этом, как отмечает Эдуард Юссон, ни один из канцлеров ФРГ со времен распада СССР не делал примирительных жестов в сторону России, тогда как Франция и Германия регулярно обмениваются ими в ходе памятных мероприятий, посвященных войнам.

Юссон призывает европейские державы осознать, что без России в Европе невозможен коллективный мир и только вместе с РФ страны ЕС способны противостоять вызовам наших дней.

«Как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией без согласия с Россией? Как можно намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?» — задается вопросом автор.

Напомним, как сообщал телеканал «360», Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию для защиты от России и США в ходе визита в Верден, где произошло одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории.