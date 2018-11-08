США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Нью-Йорк, 8 ноября. В штате Калифорния состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Соединенные штаты провели испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщает Associated Press, ракета, не оснащенная боеголовкой, стартовала с полигона ВВС США Вандерберг в Калифорнии в 10.01 по московскому времени в среду, 7 ноября.

Пуск проводился с целью испытания надежности и точности систем ракеты. Как отмечается, баллистическая ракета успешно «поразила» цель, расположенную в Тихом океане.

Как сообщает «Газета.ру», предыдущий пуск Minuteman III, состоявшийся в июле текущего года, завершился неудачей. Спустя несколько часов после старта начались проблемы, и командование отправило ракете сигнал о самоуничтожении. Как заявили впоследствии представители Пентагона, в ходе испытаний в работе систем ракеты были выявлены некие «аномалии».

Minuteman III была разработана еще в конце 60-х годов прошлого века и в настоящее время является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования США . Дальность полета ракеты составляет не менее 6000 километров. В течение 2010-х годов при испытаниях ракет Minuteman III неоднократно происходили неполадки, в некоторых случаях приводившие к уничтожению ракеты.